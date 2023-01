Materie seconda prova Maturità 2023: cosa succede quest’anno

Anche per quest’anno torna la seconda prova alla Maturità, anzi. La situazione della Prova di Stato per gli studenti del quinto anno del liceo torna ad essere quella pre-pandemia. “Prima di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà, ma l’idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro trovo sia inappropriata“, ha dichiarato lo stesso ministro dell’istruzione del merito Valditara.

Seconda prova Maturità 2023: data e orario

Per la seconda prova di Maturità 2023 appuntamento giovedì 22 giugno 2023 alle ore 08:30. Rispetto alla Prima Prova che si svolgerà mercoledì 21 giugno e che ha la stessa durata uguale per tutte le scuole (6 ore di tempo di cui minimo 3 da trascorrere in aula), in questo caso il tempo è diverso in base all’indirizzo frequentato. Lo scorso anno la prova non era uguale per tutte le scuole dello stesso indirizzo: le tracce venivano decise dalle stesse commissioni di esame interne ai singoli istituti. Per l’elaborazione della traccia i professori si erano basati sul documento del 15 maggio per capire il programma effettivamente svolto. Ovviamente le materie erano invece identiche per ogni stesso indirizzo. Quest’anno invece la prova sarà ministeriale come la Prima, quindi uguale per tutti gli istituti con lo stesso indirizzo.

Seconda prova Maturità 2023: le materie dei Licei

Ecco le materie della seconda prova Maturità 2023 per il liceo classico, scientifico, linguistico, scienze umane, musicale, artistico:

Liceo classico, materie seconda prova: latino

Materie commissari esterni: italiano, scienze naturali, storia dell’arte

Liceo scientifico, materie seconda prova: matematica. Matematica anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione ad indirizzo sportivo.

Materie commissari esterni: italiano, lingua straniera e scienze naturali

Liceo scienze umane: scienze umane

Commissari esterni: italiano, lingua straniera e scienze naturali

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Commissari esterni: italiano, lingua straniera 2 e fisica

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

Commissari esterni: italiano, storia dell’arte e fisica

Liceo Coreutico: tecniche della danza

Commissari esterni: italiano, storia dell’arte e fisica

Liceo Artistico: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Commissari esterni: italiano, matematica e storia dell’arte

Seconda prova Maturità 2023: le materie degli istituti tecnici

Ecco invece le materie scelte per la seconda prova e per i commissari esterni dei diversi Istituti Tecnici:

Amministrazione Finanza e Marketing AFM, materia seconda prova : economia aziendale

Materie commissari esterni: lingua italiana, inglese e matematica

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica

Materie commissari esterni: italiano, seconda lingua e diritto

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione, costruzioni e impianti

Materie commissari esterni: italiano, lingua inglese e topografia

Meccanica, meccatronica, energia: disegno ,progettazione e organizzazione industriale

Materie commissari esterni: italiano, inglese e sistemi

Informatica e telecomunicazioni: progettazione, costruzioni e impianti

Materie commissari esterni: italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi informatici telecomunicazioni

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Materie commissari esterni: italiano, lingua straniera e processi di produzione

Agrario: produzioni vegetali

Materie commissari esterni: italiano, inglese, biotecnologie

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Materie commissari esterni: italiano, seconda lingua, geografia

Trasporti e logistica: navigazione struttura costruzione mezzo

Materie commissari esterni: italiano, inglese e meccanica

Sistema moda: ideazione e progettazione

Materie commissari esterni: italiano, inglese e chimica

Elettronica ed elettrotecnica: elettrotecnica ed elettronica

Materie commissari esterni: italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi elettrici

Seconda prova Maturità 2023: le materie degli istituti professionali

Ecco infine le materie scelte per la seconda prova e per i commissari esterni dei diversi Istituti Professionali:

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, materia seconda prova: scienza e cultura alimentazione

Materie commissari esterni: italiano, matematica, diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Accoglienza turistica, seconda prova: diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Commissari esterni: italiano, inglese e matematica

Commissari esterni: italiano, inglese e matematica Professionale Agricoltura: economia agraria

Materie affidate ai commissari esterni: italiano, inglese e matematica

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Esterne: italiano, inglese e matematica

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto

Materie affidate ai commissari esterni: italiano, inglese e matematica

Servizi socio sanitari: igiene

Commissari esterni: italiano, inglese e psicologia

Seconda prova Maturità 2023: la durata

Generalmente la Seconda Prova ha la durata massima di 6 ore, tuttavia ci sono alcune prove degli istituti tecnici e professionali che hanno una durata massima di 8 ore. In tutti questi casi, come successo per la Prima Prova, i ragazzi non possono lasciare la classe prima delle 3 ore. Ecco invece tutte le eccezioni:

Licei artistici : durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato

: durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato Licei Coreutici : la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo

: la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo Licei Musicali: la prima parte della prova ha la durata di un giorno e ha una durata di 6 ore; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nella prova di strumento per 20 minuti al massimo

