Maturità 2021: è on line da qualche giorno il sito dedicato agli Esami di stato 2020/2021. La pagina web del Ministero dell’Istruzione comprende tutto ciò che riguarda la prossima maturità costituendo uno strumento di grande utilità non solo per gli studenti e per i docenti, ma per la comunità scolastica nel suo complesso.

Leggi: Elaborato maturità 2021, argomenti e scadenze

Maturità 2021, online la piattaforma dedicata

Raggiungibile all’indirizzo Esamidistato, vi si possono reperire documenti, informazioni e materiali sull’esame di Stato di quest’anno. Dalle ordinanze che, man mano, definiscono le prove che gli studenti dovranno affrontare nel mese di giugno, a tutte le indicazioni utili per ciò che concerne le modalità di svolgimento in era Covid. Sul canale ufficiale del Ministero, altro mezzo a disposizione degli allievi, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi attraverso un video caricato sui social del MI, ha incoraggiato tutti:

“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, soprattutto, nel nostro Paese”.

Ed ancora:

Ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula, su cui voi state lavorando, che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso. […] “Insieme ai vostri docenti lavorerete a un elaborato che è lo sviluppo di un tema attraverso un testo scritto, un prodotto multimediale, o anche una presentazione pratica– ha spiegato il ministro- questo sarà un momento fondamentale nella crescita. L’esame parte dal vostro lavoro e si svilupperà sempre con l’obiettivo di valorizzare il vostro percorso di vita”.

Sul sito sono disponibili le sezioni relative a:

Ordinanza ministeriale I ciclo

Ordinanza ministeriale II ciclo

Documenti di accompagnamento

FAQ

Notizie

La rubrica #MIrisponde

Inutile sottolineare come, mai come in questo periodo, le domande, i dubbi e le curiosità relative agli Esami di stato di primo e secondo ciclo siano copiose. Ecco perché il Ministero dell’istruzione ha deciso di lanciare la rubrica social #MIrisponde. Ulteriore strumento che regala agli studenti la possibilità di interagire con l’Istituzione e poter trovare risposte ai propri quesiti e chiarimenti alle proprie perplessità. Le risposte saranno fornite sempre attraverso i canali social.

Leggi: