Medicina, stop al numero chiuso: la situazione attuale

Da tempo si parla di togliere il test d’ingresso alla facoltà di Medicina in Italia, in quanto sarebbe più importante dare spazio ad una maggiore meritocrazia per accedere alla formazione universitaria. Recentemente la Ministra dell’Università Cristina Messa al Corriere della Sera ha svelato che il Test d’ingresso di Medicina 2023 non sarà più una prova unica, ma sarà un vero e proprio percorso che si concluderà con un esame. Si potrà sostenere più volte (probabilmente 2) già durante la frequentazione del liceo. Il numero dei posti da assegnare dipenderà dall’università e a seconda di quelli gli studenti con i risultati migliori potranno scegliere dove spostarsi, come accade anche ora. Ma non è proprio il caso di abolire il numero chiuso? Così la pensa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha detto la sua durante un congresso.

Medicina, stop al numero chiuso: le parole di Costa

“Non credo che il test d’ingresso – ha dichiarato Costa, come riporta Quotidiano Sanità – sia un indice di meritocrazia pertanto credo che, condividendo questa riflessione con il ministero dell’Università, si possa trovare un punto di equilibrio magari fissando la verifica di precisi obiettivi di rendimento di ciascun studente ogni dopo uno, due anni: questo credo che sia un buon compromesso per assicurare criteri davvero meritocratici di accesso più di un semplice test di ingresso”. Ad approvare queste parole anche il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che pensa che il bravo chirurgo debba essere selezionato sul campo dopo averlo portato in sala operatoria o che un bravo pediatra debba dimostrare il suo valore in corsia con il paziente.

Medicina, stop al numero chiuso: le parole di Zaia

Da tempo Zaia si batte perché venga superato questo limite che ha portato alla mancanza di medici: “C’è il rischio palese che una selezione fatta in maniera così prematura vada ad escludere dei futuri professionisti che magari non passano il test con le crocette ma potrebbero essere degli autentici artisti in sala operatoria oppure dei clinici di talento nella cura di tante patologie. È una storia antica come ci insegna la vita di Einstein; probabilmente basandosi sulle sue pagelle di scuola nessuno avrebbe scommesso che sarebbe stato lo scienziato a formulare la teoria della relatività”.

