SIMULAZIONI TEST INGRESSO 2021 PER IL NUMERO CHIUSO

Per gli studenti che tra poche settimane devono affrontare i Test d’ingresso 2021 è molto utile allenarsi con le nostre simulazioni online completamente gratuite basate sulle prove degli anni precedenti. Disperarsi ed angosciarsi infatti non serve a nulla, ma occorre monitorare le date ufficiali dei test d’ingresso 2021, la pubblicazione dei bandi e i posti disponibili: bisogna rimboccarsi le maniche e continuare con lo studio per familiarizzare il più possibile non son solo con gli argomenti delle domande, ma anche con il tempo a disposizione per fornire le risposte esatte. Per arrivare al top dovrai allenarti e testare la tua preparazione così diventerai più sciolto e veloce nell’affrontare la prova d’accesso. In questo post ti proponiamo una serie di simulazioni online. Eccole:

SIMULAZIONI TEST MEDICINA

Il test di Medicina è forse quello più temuto e più complicato: per questo bisogna ripassare bene biologia, chimica, fisica e matematica, ma anche allenarsi con le relative domande a risposta multipla oltre che con quelle di logica e cultura generale. E allora, se ha studiato ma non hai ancora familiarizzato con le domande tipiche delle prove ufficiali, non ti resta che cliccare qui e iniziare subito ad esercitarti!

Se invece affronterai il test di medicina in lingua inglese clicca qui: Simulazioni IMAT 2021: test medicina in inglese

SIMULAZIONI TEST VETERINARIA

Anche per iscriversi a Veterinaria bisogna superare un test di ingresso non molto semplice. Le materie da studiare sono sempre biologia, chimica, fisica e matematica, ma occorre sempre allenarsi per riuscire a fare una prova perfetta!

SIMULAZIONI TEST PROFESSIONI SANITARIE

Le Professioni Sanitarie sono tantissime, ma per entrare a ciascun corso di laurea occorre superare lo stesso test di ingresso. Le materie da studiare sono biologia, chimica, fisica e matematica, e ovviamente il tutto dovrà essere accompagnato da un quotidiano esercizio.

SIMULAZIONI TEST ARCHITETTURA

La Facoltà di Architettura è a numero programmato a livello nazionale, e per superare il test occorrerà rispondere bene alle consuete domande di logica e cultura generale, a quelle di storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. Quest’anno la struttura del test è cambiata, ma sostanzialmente le domande verteranno sugli stessi argomenti degli anni passati: tuttavia, le prove verranno predisposte dai singoli atenei sulla base delle indicazioni nazionali e ogni università potrà scegliere una data diversa.

SIMULAZIONI TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Le domande del test di Scienze della Formazione Primaria sono 80 e bisognerà svolgerle tutte in un tempo massimo di 150 minuti. Per questo motivo quello che bisogna fare principalmente è esercitarsi e cercare di diventare veloci e precisi.

SIMULAZIONI TEST ECONOMIA

Per accedere alla facoltà di Economia in alcune università è necessario superare un Test di Economia Cisia o Tolc, in cui bisognerà cimentarsi in domande di logica, comprensione verbale, matematica e inglese.

SIMULAZIONI TEST PSICOLOGIA

Il Test di Psicologia è gestito autonomamente dalle singole università, per cui è possibile che tra un ateneo e l’altro ci siano delle lievi differenze.

Tuttavia, nel complesso le prove sono simili e vertono generalmente su programmi simili: per arrivare al top e superare il test di ingresso utilizza le nostre simulazioni!

SIMULAZIONI TEST INGEGNERIA

Il test di Ingegneria è gestito in modo autonomo dalle singole Università che, però, spesso decidono di affidare la prova di ammissione al Cisia o al Tolc. Proprio per questo allenarsi con simulazioni basate sulle prove degli anni precedenti può essere particolarmente utile.

SIMULAZIONI TEST GIURISPRUDENZA

Sogni di superare la prova d’accesso per la facoltà di Giurisprudenza? Allora non ti resta che allenarti con noi. Questo corso di laurea, però, non sempre è ad accesso programmato, perciò per prima cosa ti conviene informarti presso il tuo ateneo per capire non solo se c’è il test d’ingresso, ma anche se la prova è di tipo selettivo o no.

SIMULAZIONI TEST SCIENZE POLITICHE

La facoltà di Scienze Politiche non sempre è a numero chiuso. Molti atenei, però, prevedono comunque una prova d’accesso. In questi casi il mancato superamento del test d’ingresso non comporta la non ammissione al corso di laurea, ma potrebbe significare che all’inizio dell’anno alle matricole vengano assegnati dei debiti universitari da colmare in un tempo prestabilito.

