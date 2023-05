Il settore delle arti, con tutte le sue derivazioni, rappresenta sicuramente una delle maggiori ricchezze del nostro Paese e, proprio per questo motivo, sono tante le persone che vogliono studiare e specializzarsi nelle discipline artistiche.

Già in un articolo precedente vi avevamo parlato di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, considerata la Prima Accademia di Belle Arti in Italia secondo l’autorevole classifica internazionale QS World University Rankings.

Se in precedenza abbiamo approfondito tutte le modalità per entrare a far parte di questo prestigioso istituto, ora è la volta di capire il funzionamento della didattica, quali sono i corsi a disposizione e le date delle prove d’ammissione.

Senza dimenticare le testimonianze degli ex studenti per capire dalla loro voce com’è andata l’esperienza in questa realtà e quali sono state le opportunità in termini di sbocchi lavorativi.

Una didattica interdisciplinare e fondata sulla sperimentazione

Ma perché scegliere NABA? Questo istituto, oltre ad essere un luogo di formazione che aiuta gli studenti a costruire una loro identità lavorativa ed individuale, è soprattutto un luogo di produzione che dà modo agli allievi di sperimentare molteplici esperienze, anche molto diverse tra loro.

Tutto questo per acquisire una autonomia progettuale utile per posizionarsi in maniera consapevole dentro il panorama creativo ed il sistema lavorativo internazionale.

Non a caso la didattica è di tipo interdisciplinare: ciò significa che NABA abbraccia conoscenze e competenze di più settori, con una forte vocazione alla ricerca e alla relazione con il contesto artistico e lavorativo in tutte le aree in cui si struttura.

Le idee degli studenti si trasformano in strategie, in progetti, in tecnologie, in tecniche fino ad arrivare a prototipi e – in alcuni casi – in veri e propri prodotti realizzati dalle aziende con cui NABA collabora costantemente.

Il rapporto tra studenti e professori è diverso dal solito, proprio perché gli allievi imparano facendo e allo stesso tempo i docenti insegnano imparando. Questo perché le classi e i gruppi di studio diventano un vero e proprio team di lavoro, in rapporto stabile con le aziende e gli istituti di ricerca.

L’offerta formativa NABA: i corsi di laurea triennale

I corsi di laurea triennale di NABA sono adatti a tutti i diplomati della scuola secondaria. Oltre a lezioni che puntano a sviluppare le competenze degli alunni per far sì che riescano ad entrare facilmente nel mondo del lavoro, i corsi prevedono numerose possibilità di attività integrative individuali, di gruppo e di stage. Senza dimenticare l’opportunità di passare un semestre di studio all’estero.

Ecco i corsi a disposizione:

Design

Creative technologies

Cinema e animazione

Fashion design

Graphic design e art direction

Pittura e arti visive

Scenografia

Il corso di laurea in Design si divide negli indirizzi di Interior Design e Product Design ed entrambi alternano e integrano gli studi teorici con la pratica dei workshop. La materie mettono in risalto la sensibilità e la passione degli iscritti per il mondo degli oggetti, interpretati come artefatti culturali.

Il corso di laurea in Creative technologies si divide negli indirizzi di VFX e 3D e Game. Il Diploma Accademico di Primo Livello in Nuove Tecnologie per le Arti Applicate è perfetto per futuri laureati che intendono operare nelle aree Game, VFX e 3D.

Il corso di laurea in Cinema e animazione si divide negli indirizzi Film-making e Animazione. Entrambi i percorsi intendono formare artisti e lavoratori nell’ambito della progettazione e realizzazione audiovisiva, con particolare attenzione al mondo cinematografico, sia per le produzioni in live action che in animazione.

Il corso di laurea in Fashion design si divide negli indirizzi Fashion Design Management, Fashion Design e Fashion Styling and Communication. I tre percorsi di studio sono volti ad istruire gli iscritti in modo tale da farli inserire nel sistema della moda italiano ed anche internazionale.

Il corso di laurea in Graphic design e art direction si divide negli indirizzi Brand design, Creative direction e Visual design. I tre curricula riguarda ambiti differenti dalla pubblicità alla grafica, passando per il digital media, l’editoria digitale, fino ad arrivare al 3D motion graphic.

Il corso di laurea in Pittura e arti visive si divide negli indirizzi Pittura e Arti visive. Gli iscritti ad entrambi i curricula sono guidati attraverso la sperimentazione di una varietà di ambienti, tecniche e metodi, che li aiutano nel potenziare una maniera personale di esprimersi e un proprio percorso artistico.

Il corso di laurea in Scenografia si divide negli indirizzi Teatro e opera e Media ed eventi. In entrambi i casi i futuri laureati avranno acquisito competenze organizzative qualificate grazie alla partecipazione a tirocini in teatri e aziende leader nel settore.

Oltre ai corsi di laurea triennale, l’offerta formativa NABA comprende anche corsi di laurea magistrale, master accademici e altri tipi di programmi, come i corsi brevi o quelli estivi. Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito NABA.

Vuoi entrare in NABA? Partecipa alle prossime prove d’ammissione!

Per frequentare i corsi di NABA bisogna superare una prova d’ammissione che si può fare in presenza (a Milano o a Roma) oppure anche da remoto. La prossima data da segnare sul calendario è quella del 13 giugno 2023 per chi vuole fare il test in presenza e del 16 giugno 2023 per chi vuole fare la verifica online.

Iscriversi alle prove d’ammissione è molto facile: basta compilare l’apposito modulo sul sito NABA.

La prova si compone di due fasi: quella progettuale e il colloquio attitudinale. L’iscrizione alla verifica è permessa fino a 3 giorni prima della data della sessione scelta. L’esito – che sia positivo o negativo – verrà comunicato via mail entro il terzo giorno lavorativo successivo al test all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione.

Inoltre, proprio per aiutare le aspiranti matricole dei corsi di laurea triennale, NABA per l’anno accademico 2023/2024 ha lanciato le borse di studio “Dai spazio al tuo talento” che coprono in maniera parziale la retta annuale.

L’accademia assegnerà le borse di studio ai candidati più bravi, valutati in base ai risultati della prova d’ammissione. Tutte le informazioni su come partecipare alle borse di studio possono essere consultate all’interno della pagina dedicata all’iniziativa.

Un’accademia che forma professionisti: le testimonianze di successo

Sono numerosissimi gli ex studenti di NABA che, una volta terminato il corso, sono riusciti in breve tempo a raggiungere una posizione di successo nel settore per il quale hanno studiato. Tra questi troviamo sicuramente Chiara Leonardi che ha frequentato il biennio in Media Design e Arti Multimediali nel 2016 e che ora lavora come Assistant Director e Project Development per Matteo Garrone – Archimede Srl e ha contribuito alla realizzazione di film importanti quali Dogman (2017) e Pinocchio (2019).

Ho scelto il corso in Media Design perché era completo, in accademia si creano gruppi di lavoro stupendi e si comincia a lavorare a progetti concreti che man mano evolvono in veri e propri lavori. Ho cominciato a lavorare con Garrone proprio grazie a un progetto che ho realizzato per la tesi in NABA.

C’è poi Elena Beccaro che ha frequentato il triennio in Set Design ed ora lavora come costume designer per eventi, sfilate di moda, performance e video musicali. Inoltre ha disegnato costumi per diversi spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino, del Festival Verdi di Parma e del Théàtre des Champs-elysées, solo per citarne alcuni.

Ho scelto NABA perché è un’accademia che predilige la parte pratica, del fare. La possibilità di creare delle relazioni personali con i docenti è stata uno dei fattori che ho apprezzato di più durante il corso.

Tutte le testimonianze degli ex studenti di successo possono essere consultate all’interno della sezione NABA Meets Alumni.

Articolo in collaborazione con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti