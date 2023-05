Si sa, l’Italia è universalmente riconosciuta come uno dei paesi leader nel campo dell’arte, in tutte le sue componenti: dall’arte antica a quella rinascimentale, fino alle arti contemporanee quali ad esempio moda, design e cinema. In tutti questi settori il Made in Italy è un marchio che assume un valore unico, non paragonabile con nessun altro.

In questo contesto, le Accademie di Belle Arti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere e alimentare questa reputazione. Si tratta di istituzioni educative di alto livello dedicate alla formazione e alla promozione delle discipline artistiche.

Per questo, oggi vogliamo parlarvi di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – ovvero quella che è considerata (classifiche internazionali alla mano) la Prima Accademia di Belle Arti in Italia – e di come fare per entrare in questo prestigioso istituto.

NABA: la più grande Accademia di Belle Arti in Italia

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti è stata fondata nel 1980, e già l’anno successivo è stata riconosciuta legalmente dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario che fa capo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

NABA è nata con lo scopo di contrastare la rigidità del mondo universitario classico e quindi dare agli studenti delle visioni nuove con uno sguardo attento verso il futuro in maniera tale di restare sempre aggiornati sui cambiamenti di questa materia di studio.

Non a caso secondo il QS World University Rankings® – una delle più autorevoli classifiche mondiali per quanto riguarda il mondo accademico – NABA è la prima Accademia di Belle Arti italiana e, inoltre, rientra nella Top 100 delle università mondiali per il settore Art & Design.

Quest’anno NABA ha ottenuto la certificazione per la terza volta consecutiva. In merito ha dichiarato il direttore Guido Tattoni: “Per noi è un riconoscimento importante perché significa che accademici di tutto il mondo, docenti, persone legate al settore dell’arte, del design e dell’education hanno considerato NABA come una delle istituzioni più influenti del mondo“.

Tra i punti di forza dell’Accademia troviamo sicuramente il metodo di studio NABA, che punta ad incentivare gli studenti ad avere percorsi di studio diversi tra loro in maniera tale che ogni iscritto possa sviluppare una sua individualità, facendo esperienze differenti.

Naba ha sede nelle due Capitali italiane, ma anche internazionali, della Cultura, dell’Arte, del Design e della Moda: Roma e Milano.

La sede di Roma è sita in via Ostiense 92 e occupa due edifici storici di inizio Novecento vicino al museo capitolino della Centrale Montemartini.

La sede nella città meneghina, invece, si trova nell’area dei Navigli dentro un complesso storico composto da 13 edifici, compresi una biblioteca, aule studio e ristoro, una caffetteria e una area verde, tutti dedicati agli studenti.

L’offerta formativa di NABA

Nell’offerta formativa di NABA troviamo corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, master accademici e altri tipi di corsi come quelli brevi di 35 ore, oppure quelli estivi e semestrali.

L’offerta formativa NABA si sviluppa attraverso le seguenti aree didattiche:

Visual Arts

Communication & Graphic Design

Design

Set Design

Fashion Design

Media Design & New Technologies

I corsi di laurea triennale sono rivolti a ragazzi diplomati in qualsiasi tipologia di scuola secondaria a cui interessa la cultura del progetto e la sperimentazione artistica. Per iscriversi ai corsi accademici triennali, inoltre, superare un esame di ammissione (di cui parleremo nel prossimo paragrafo).

Come già detto prima è proprio il metodo di studio, basato principalmente sull’esperienza pratica, a fornire una marcia in più per aiutare i futuri laureati ad avere un accesso diretto al mondo del lavoro.

Senza dimenticare le numerose partnership con prestigiose aziende di tutti i settori, che per gli studenti si tramutano in possibilità di progetti, stage e in tantissime altre opportunità lavorative.

Inoltre, NABA dà la possibilità ai propri iscritti di passare un semestre di studio in un altro Paese come parte integrante del triennio.

I corsi di laurea magistrale, invece, hanno due edizioni annuali, con inizio a ottobre e a febbraio. Questi ultimi, in versione intensiva, permettono a tutti gli allievi di non perdere l’anno accademico e di termine gli studi in un anno e mezzo invece che in due. Un vantaggio per chi non vede l’ora di buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro.

Infine, i Master Accademici che cominciano ogni anno ad ottobre e sono perfetti per tutti quelli che vogliano specializzare la loro formazione grazie ad un periodo di studi intensivo.

Vuoi entrare a NABA? Iscriviti ai prossimi test d’ingresso!

Per frequentare i corsi di NABA è necessario superare un test di ingresso che si può effettuare in presenza (a Milano o a Roma) oppure anche online.

La prossima data da segnare sul calendario è quella del 19 maggio 2023 per chi vuole svolgere il test in presenza e del 24 maggio 2023 per chi intende sostenere la prova online. Iscriversi ai test d’ingresso è molto facile: vi basta compilare l’apposito modulo sul sito NABA.

La prova si compone di due fasi: quella progettuale e il colloquio attitudinale. L’iscrizione al test è consentita fino a 3 giorni prima della data della sessione scelta. L’esito verrà comunicato via mail entro il terzo giorno lavorativo successivo alla prova all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione.

Nel caso in cui la prova non dovesse avere esito positivo, nessun problema! Ci sarà modo di ripeterla di nuovo nella sessione successiva di giugno.

I corsi di NABA sono a numero programmato proprio per permettere una maggiore qualità dell’insegnamento, le classi infatti non possono avere più di 35 studenti.

Borse di Studio NABA “Dai Spazio al tuo Talento”

Le opportunità offerte da NABA non finiscono qui: per l’anno accademico 2023/2024 l’Accademia, infatti, ha lanciato le borse di studio “Dai spazio al tuo talento”, dedicate alle aspiranti matricole dei corsi di laurea triennale.

L’obiettivo della borsa di studio è quello di aiutare i giovani talenti, scovando i migliori profili tra i partecipanti e premiandoli con borse di studio che coprono in maniera parziale la retta annuale.

L’accademia assegnerà le borse di studio ai candidati più bravi, valutati in base ai risultati del test. Come secondo criterio, a parità di merito, sarà tenuto conto della data di iscrizione alla verifica di ammissione, qualunque sia la data prescelta.

Per chi sostiene la prova d’ingresso nelle date di maggio e giugno l’assegnazione sarà comunicata il 31 luglio, poi la scadenza per accettare la borsa immatricolandosi al corso prescelto è fissata al 4 agosto.

Tutte le informazioni su come partecipare alle borse di studio possono essere consultate all’interno della pagina dedicata all’iniziativa.

Allora cosa stai aspettando? Non farti scappare questa grande opportunità!

Articolo in collaborazione con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti