Prove Invalsi 2022: come chiedere il posticipo per la scuola primaria

È stato pubblicato sul sito Invalsi il calendario delle somministrazioni delle prove per l’anno scolastico 2021/2022. Le scuole primarie però possono richiedere il posticipo, solo a condizione che si dimostri di aver preso un impegno prima del 16 settembre 2021, ossia la data di pubblicazione sul sito Invalsi dei giorni di svolgimento delle prove. Le richieste possono essere fatte entro il 31 dicembre 2021 e devono riportare la data di protocollo precedente al 16 settembre 2021. La domanda deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico, per poi essere scansionata e inviata all’Invalsi tramite il modulo Domande&Risposte e per conoscenza al referente regionale. Per avere il posticipo l’istituto deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2022. Il rinvio viene considerato valido dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’Invalsi.

Test invalsi 2022, le date

Si parte il 1° marzo.

Secondo anno scuola primaria (grado 2): 6 maggio Italiano e 9 maggio Matematica

Quinto anno scuola primaria (grado 5): 6 maggio Italiano, 9 maggio Matematica e 5 maggio Inglese

Terzo anno scuola secondaria di primo grado (grado 8): dal 1 al 30 aprile prove Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese per le classi non campione e dal 4 al 7 aprile e dall’11 al 13 aprile per le classi campione.

Le prove Invalsi 2022 per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori si terranno:

dall’11 al 31 maggio per le classi non campione

all’11 al 13 maggio per le classi campione

Le prove Invalsi 2022 per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori (grado 13) si terranno:

dall’1 al 31 marzo per le classi non campione

dall’1 al 4 marzo e dal 7 al 10 marzo per le classi campione

Cosa sono i test Invalsi

I test Invalsi sono prove – relativamente alle materie di Italiano, Matematica e Inglese (ma non per tutti) – che gli studenti italiani svolgono durante il corso dell’anno scolastico. Non sono destinate a tutte le classi: vengono coinvolti esclusivamente gli studenti della II e V della Scuola primaria, le classi III della Scuola secondaria di primo grado e le classi II e V della Secondaria di secondo grado.

