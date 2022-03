Quale liceo scegliere per fare il giornalista

Fare il giornalista: quale liceo scegliere

C’è chi ha la passione per la scrittura fin da piccolo e per questo motivo sogna da grande di diventare giornalista. Non si tratta di un lavoro semplice come molti possono pensare e per questo motivo è necessario avere un quadro chiaro di come sarà il percorso di studi se si vuole fare seriamente questo lavoro. Ovviamente si parte dalla scelta del liceo: cinque anni fondamentali in cui gli adolescenti mettono le basi per il proprio futuro. Ma chi vuole fare il giornalista quale liceo può scegliere, visto che non c’è un indirizzo specifico al momento?

Il liceo migliore per fare il giornalista

Non esiste un liceo migliore per chi vuole fare il giornalista, tuttavia molti consigliano il liceo Classico, visto che c’è una formazione orientata alla scrittura e molta attenzione all’origine delle parole. Qualcuno potrebbe optare per il liceo Linguistico, soprattutto a chi aspira magari a fare il giornalista all’estero. Anche perché poi lo step successivo è quello di iscriversi ad un corso legato alla Comunicazione e comunemente la scelta ricade proprio su Scienze della Comunicazione. Secondo una ricerca di AlmaLaurea (sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati) il 25,1% dei Giornalisti è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore), il 18,0% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 19,0% con un contratto non standard (generalmente a tempo determinato). Ma scopriamo come fare per diventare giornalista!

Fare il giornalista: cosa studiare all’università

In realtà non basta una laurea triennale o magistrale per diventare giornalista, visto che è necessario ottenere un tesserino con una procedura che prevede:

Cominciare una collaborazione retribuita con una o più testate iscritte regolarmente al Tribunale; l’irregolarità del contratto o della registrazione alle testate può contrastare l’ottenimento del patentino; le collaborazioni devono assicurare al futuro giornalista un periodo totale di 24 mesi di pubblicazioni e regolare retribuzione.

Bisogna raccogliere tutta la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento.

Si redige la domanda di iscrizione all’Albo dei Giornalisti, si acquista la marca da bollo, si consegna all’ordine Regionale dei Giornalisti e si aspetta l’esito.

La retribuzione minima prevista e il numero di articoli sono diversi a seconda dell’Ordine a cui si appartiene.