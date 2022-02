Quale liceo scegliere per fare il veterinario

Fare il veterinario: quale liceo scegliere

Se amate gli animali e volete stare a contatto con loro anche a livello lavorativo il consiglio è quello di fare il veterinario: ovviamente ci sono anche altre professioni per stare accanto ai nostri amici a quattro zampe, come per esempio il dog sitter, un lavoro uno zoo, la professione di zoologo o biologo marino, tuttavia il veterinario è quello che sta a contatto sia con gli animali domestici, sia con quelli da allevamento. Ma quale liceo è consigliato per inseguire questo sogno?

Il liceo migliore per fare il veterinario

Non esiste un liceo specifico per chi vuole fare il veterinario, poiché il percorso di studi obbligatorio sarà all’università, tuttavia possiamo consigliarvi alcuni indirizzi che potrebbero fare al caso vostro. Sicuramente la prima scelta potrebbe essere quella del liceo Scientifico, visto che per la laurea potrebbero essere utili insegnamenti come la chimica (in questo caso applicata agli organismi viventi) e la biologia: in questo modo potreste acquisire delle nozioni nel corso dei cinque anni di liceo che potranno esservi utili anche nel corso triennale e/o magistrale. Chi non ama molto la matematica e le materie annesse potrebbe invece optare per il liceo Classico: in questo modo si può assimilare un metodo di studio che potrebbe essere fondamentale negli anni a venire, quando il tutto dovrà essere organizzato da soli a casa senza l’aiuto giornaliero dei professori. In ogni caso noi vi consigliamo di optare per lo Scientifico ed ora vi spieghiamo il perché!

Fare il veterinario: cosa studiare all’università

Come vi dicevamo poco fa la scelta del liceo Scientifico potrebbe essere quella migliore, visto per essere ammessi al corso di Veterinaria a numero chiuso è necessario superare un esame composto da:

16 quesiti di Chimica

10 quesiti di Logica

12 quesiti di Cultura generale

16 quesiti di Biologia

6 quesiti di Fisica e Matematica

Ricordiamo poi che fino allo scorso anno era necessario anche un Esame di Stato per svolgere la professione: la recente riforma dell’abolizione di alcuni esami di Stato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di togliere questo esame riguarda proprio medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri e psicologi. Con l’entrata in vigore di questa norma, il tirocinio pratico-valutativo obbligatorio verrà fatto nei corsi di laurea e così l’esame conclusivo del corso di studi sarà anche la sede nella quale fare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.