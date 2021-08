SIMULAZIONE TEST INGRESSO VETERINARIA

Per chi vuole intraprendere la carriera di Veterinario al momento c’è una sola strada da seguire: superare il Test Ammissione 2021 di Veterinaria allenandosi il più possibile con tutte le simulazioni della prova d’ingresso a sua disposizione. Proprio per questo è importante non perdere tempo e verificare da subito le proprie competenze con le nostre simulazioni del Test di ammissione di Medicina Veterinaria online e gratuite basate sulle domande delle prove degli anni precedenti. Sei pronto ad affrontare i Test d’Ingresso 2021? Noi siamo qui per aiutarti!

TEST INGRESSO 2021 VETERINARIA: LE DOMANDE

Per prima cosa conosciamo il nemico: com’è strutturata la prova di Veterinaria? Il test è composto da 60 domande a cui bisognerà rispondere in 100 minuti. Le domande quest’anno (come lo scorso anno) sono così suddivise:

16 quesiti di Chimica

10 quesiti di Logica

12 quesiti di Cultura generale

16 quesiti di Biologia

6 quesiti di Fisica e Matematica

Ogni risposta esatta varrà 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti,ogni risposta non data 0 punti.

SIMULAZIONI TEST AMMISSIONE VETERINARIA ONLINE

Una volta che avrete studiato bene gli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica occorre testare la preparazione con quiz a risposta multipla. In questo modo riuscirete a capire se ci sono eventuali lacune e soprattutto vi abituerete a rispondere a questa tipologia di quesito. Inoltre, una volta terminato il quiz controllate le risposte e memorizzare quelle esatte: potrebbero tornarvi utili durante la prova ufficiale. Ecco le simulazioni a vostra disposizione per allenarvi come si deve:

SIMULAZIONI TEST INGRESSO VETERINARIA 2021: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Pronti ad affrontare la prova? Non dimenticate però di informarvi bene sulla facoltà leggendo i nostri articoli: