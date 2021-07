Scuola e ponti nel 2022, il calendario completo

Con l’inizio del nuovo anno, il pensiero va subito ai ponti del 2022 a scuola (e non). Il calendario è già definito: il Miur, con l’ordinanza ministeriale, ci ha già fornito una chiara panoramica di tutte le festività ed i giorni nei quali non si dovrà andare a scuola (in presenza o meno, ovviamente, dato che ancora non è chiaro cosa accadrà a settembre). Tra feste comandate e giorni di sospensione ad esse connesse, ecco tutti i ponti del 2022 che ci aspettano nei prossimi mesi.

Ponti 2022 a scuola, il calendario

Anche quest’anno, come lo scorso, sarà un’annata un po’ #maiunagioia: non ci sono grandi soddisfazioni. Molte festività cadono di sabato o domenica, rendendo vane le nostre speranze di poterci godere qualche giorno di riposo extra. Capodanno, la Festa dei Lavoratori, Natale e l’ultimo dell’anno sono tutti nel wekeend:

1 Gennaio 2022 – Sabato

Epifania 2022 – Giovedì

Carnevale 2022 – Martedì 1 marzo 2022

Pasqua 2022- Domenica (17 aprile)

Pasquetta 2022 – Lunedì (18 aprile)

25 Aprile 2022 – Lunedì

1 Maggio 2022 – Domenica

2 Giugno 2022- Giovedì

San Pietro e Paolo (Roma) – 29 giugno 2022 – Mercoledì

15 Agosto 2022 – Lunedì

1 Novembre 2022 – Martedì

Sant’Ambrogio (Milano) – 7 dicembre 2022 – Mercoledì

8 Dicembre 2022 – Giovedì

25 Dicembre 2022 – Domenica

26 Dicembre 2022 – Lunedì

31 Dicembre 2022 – Sabato

1 Gennaio 2023 – Domenica

Ad aiutare nel prendersi un weekend lungo c’è l’Epifania che cade di giovedì, la Liberazione e Ferragosto di lunedì-

Intanto la variante Delta del Covid-19 sta facendo preoccupare tutti, così si pensa al vaccino “obbligatorio” per il rientro a scuola il prossimo settembre: “Nel giorno in cui l’Italia supera la soglia del 50% dei vaccinati over 12 con entrambe le dosi, l’obbligo del vaccino anti-Covid, in particolare per il personale scolastico, torna a dividere le forze politiche nel Governo: il Pd ne chiede l’applicazione per i prof ma dalla Lega arriva un secco ‘no'”, riporta Ansa.