TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021, COSA STUDIARE: GUIDA

Test Scienze della Formazione Primaria 2021: cosa studiare? Il bando del Miur per il Test Scienze della Formazione Primaria stabilisce, tra le altre cose, quali sono gli argomenti che bisogna studiare per rispondere bene alle domande della prova d’accesso esattamente come per gli altri Test Ingresso 2021. Quindi dopo che sapremo tutto su data, come iscriversi, domande e posti disponibili per Scienze della Formazione Primaria bisognerà solo puntare al massimo!

Preparati alla prova di ammissione con le Simulazioni test scienze della formazione primaria

TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: ARGOMENTI DA STUDIARE

Le domande del Test di Scienze della Formazione Primaria saranno 80 e verteranno su competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica. Ecco nel dettaglio cosa bisogna studiare:

Competenza linguistica e ragionamento logico Le domande mirano all’accertamento del corretto utilizzo della lingua italiana, delle capacità di comprensione del testo e di completare logicamente un ragionamento. In Questo caso allora bisogna allenarsi con queste tipologie di domanda per sviluppare le proprie capacità logico-deduttive.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica Bisogna conoscere le caratteristiche dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-sociale di classici della letteratura italiana, riconoscere opere e autori di letteratura. Occorre inoltre conoscere eventi storici cruciali con le relative cronologie, le tappe fondamentali della storia italiana ed europea, le specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e i principali fenomeni politico-culturali dell’età moderna e contemporanea. Infine, occorre sapere distinguere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica Bisogna saper risolvere problemi semplici facendo riferimento alle conoscenze di base delle seguenti materie: matematica ed informatica : insiemi numerici, calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, calcolo delle probabilità, analisi, elaborazione e presentazione dell’informazione. scienze della terra e della vita : ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita, evoluzione biologica, organismi viventi. scienze della materia : elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico.



Una volta che avete ripassato tutti gli argomenti, non vi rimane che allenarvi con quiz a risposta multipla e simulazioni: in questo modo memorizzerete le risposte corrette e diventerete più intuitivi nelle domande di logica e comprensione linguistica!

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: TUTTE LE INFO

Rimanete sempre aggiornati sul test di scienze della formazione primaria:

Leggi guida completa Iscrizione all’Università per scoprire tutti i dettagli utili su calcolo delle tasse, gli esoneri previsti, le borse di studio e la modulistica.