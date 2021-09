TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: COSA SERVE

Il giorno della prova di scienze della formazione primaria dovrai presentare una serie di cose importanti ai fini dell’ammissione al test, e portarne altre invece per farti sopravvivere fino alla fine! Ecco allora cosa non devi assolutamente lasciare a casa:

Documento d’identità: la prima cosa che ti chiederanno sarà un documento d’identità. Controllate bene il bando e cosa dice riguardo a ciò e ai documenti considerati validi.

Modulo di iscrizione: portate con voi la domanda di iscrizione al test o la ricevuta dell'avvenuta iscrizione: chi non risulta iscritto non potrà partecipare alla selezione.

Ricevuta pagamento del contributo di partecipazione: anche in questo caso si tratta di un documento molto importante ai fini dell'ammissione al test. Coloro che non hanno perfezionato l'iscrizione al test con il pagamento del contributo non potranno partecipare al concorso.

Penna nera: la penna vi verrà fornita dalla commissione, tuttavia ricordate di tenerne almeno due a portata di mano, non si sa mai!

Acqua e cibo: saranno i minuti più lunghi della vostra vita e la tensione potrebbe giocarvi brutti scherzi… Meglio avere con sé una bottiglietta d'acqua e qualcosa da mangiare.

Orologio: tenere sotto controllo il tempo a disposizione è importante, per cui portate un orologio!

Mascherina e igienizzante: indispensabili in quanto sono ancora in atto le misure di sicurezza anti Covid-19!

: indispensabili in quanto sono ancora in atto le misure di sicurezza anti Covid-19! Green pass: è impossibile accedere agli atenei senza essere in possesso di green pass.

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: COSA NON PORTARE

Non dimenticate poi che alcune cose non vanno introdotte assolutamente in aula, in particolare smartphone, tablet e tutto ciò che può collegarsi ad Internet! Dunque fate attenzione, altrimenti rischiate di essere espulsi dalla prova.

TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: COSA SAPERE

