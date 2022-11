Il 22 Novembre sarà presentato il nuovo Master in Business Administration di Unimarconi: ecco tutti i dettagli!

L’offerta formativa dell’Università Telematica Guglielmo Marconi si arricchisce con un nuovo Master in Business Administration: il corso verrà presentato il prossimo 22 novembre presso la sede centrale dell’ateneo che si trova a via Plinio 44 a Roma (zona Prati). Si tratta di una bella possibilità per tutti gli iscritti di acquisire una visione di alto profilo su tutti gli aspetti dell’economia e del business in una visione internazionale. Un master rivolto alle nuove generazioni di manager e professionisti, organizzato con la collaborazione di ISEA, l’istituito di studi per l’economia applicata.

Alla presentazione del Master, che si svolgerà a partire dalle ore 18, parteciperanno il Presidente e Direttore Generale dell’Unimarconi Alessio Acomanni, il CEO di ISEA Maristella Vicini e il Professor Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia. Insieme a loro anche Guido Bastianini, ex AD di Carige e Mps e Maria Pia Caruso, dirigente dell’AGCOM. Il tutto moderato dal Prof. Alexander Privitera e con le conclusioni del Prof. Federico Arcelli, insegnante straordinario di economia delle istituzioni finanziarie internazionali all’Unimarconi.

Un evento sicuramente da non perdere, che sarà possibile anche seguire in diretta streaming tramite il seguente link.

Il programma del Master

Il Master Online in Business Administration, disponibile anche in una versione interamente in lingua inglese, prevede dei corsi iniziali che mirano a trasferire le conoscenze di base nelle aree dell’economia e della gestione aziendale, oltre alle nozioni importanti per comprendere al meglio il funzionamento del mercato finanziario e degli investimenti per lo sviluppo e per la crescita economica in Europa e nei Paesi limitrofi, in una prospettiva globale. Ecco i contenuti principali del master:

rapporti dell’impresa con l’ambiente esterno

sostenibilità

innovazione

comunicazione e relazioni istituzionali

marketing management come strumento per ottimizzare i rapporti azienda- mercato

le crisi bancarie

la gestione del rischio nel sistema regolamentare europeo

gli investimenti internazionali

la case history aziendali

Questo corso di studi dà modo agli iscritti di sviluppare molte competenze ed abilità quali problem-solving, leadership, cooperazione, creatività, motivazione, comunicazione, negoziazione. Senza dimenticare la conoscenza delle attuali tendenze regolatorie in Europa, con l’obiettivo di avere una visione internazionale.

Ricordiamo che Unimarconi è la prima università telematica italiana riconosciuta dal MIUR e quindi ha lo stesso valore legale delle università statali. Ad oggi si tratta di una delle migliori nel settore della didattica in modalità e-learning ed infatti mette a disposizione una grande offerta di programmi master di I e II livello per rispondere alle esigenze di laureati che intendono completare il loro percorso formativo con una crescita professionale.

In questo caso il Master in Business Administration ha una durata di 12 mesi per un totale di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) ed è destinato a tutti i candidati con una laurea o diploma universitario di tipo triennale oppure di un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

Un Master che offre numerosi sbocchi lavorativi

Il programma di questo Master in Business Administration è pensato per soddisfare le attuali esigenze del mercato, nello specifico delle aziende bancarie e delle società di servizi che hanno bisogno di nuove generazioni di consulenti, manager e professionisti, in un ambito di lavoro in continuo cambiamento.

Chi prende parte a questo corso potrà svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage di 500 ore presso una azienda, un ente oppure un istituto. Il tutto sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività formativa sarà funzionale alla preparazione di un project work che sarà poi presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma di master.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito Unimarconi per avere tutti i dettagli sul master ed il programma completo.