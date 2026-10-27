Tar Piemonte respinge il ricorso: media 7 non basta, lo studente resta bocciato in latino

La vicenda nasce in un Liceo Scientifico del Piemonte, dove uno studente di seconda classe non è stato ammesso alla terza a causa del mancato superamento dell’esame di recupero in Latino. Durante l’anno scolastico il ragazzo aveva registrato una media complessiva di 7,20, risultato che aveva indotto la famiglia a confidare nella promozione.

Tuttavia, al termine dell’estate, le prove di recupero nella disciplina classica hanno evidenziato persistenti lacune: l’elaborato scritto è stato valutato 5 meno e il colloquio orale si è chiuso con un netto 4.

Il Consiglio di classe, sulla base di questi risultati, ha deliberato la non ammissione alla classe successiva. La decisione si è fondata sulla preparazione effettiva dello studente in Latino, disciplina per la quale era stato sospeso il giudizio a giugno, e non sulla media generale ottenuta nelle altre materie.

I docenti hanno rilevato gravi carenze sia nella comprensione morfosintattica sia nella traduzione dei testi proposti, ritenendo insufficiente il livello di maturità raggiunto nella materia nonostante il percorso di recupero estivo seguito dall’alunno.

Le contestazioni della famiglia

I genitori hanno impugnato la delibera presentando al Tar Piemonte un ricorso articolato su molteplici profili. In primo luogo, hanno sottolineato come lo studente avesse conseguito durante l’anno scolastico una media generale di 7,20, segno di un rendimento complessivamente positivo.

Inoltre, hanno evidenziato che la decisione di non ammissione era stata assunta a maggioranza, con il voto contrario di quattro docenti su undici membri del Consiglio di classe, circostanza ritenuta significativa per contestare l’unanimità del giudizio.

Un secondo gruppo di contestazioni riguardava il voto dello scritto di recupero, valutato 5-, che i genitori ritenevano prossimo alla soglia della sufficienza e dunque suscettibile di interpretazione più favorevole. La famiglia ha poi messo in discussione l’adeguatezza del corso di recupero estivo, denunciando una riduzione del monte ore rispetto all’anno precedente e lamentando che l’esame orale vertesse su argomenti asseritamente non trattati durante i ripassi, quali la proposizione concessiva, il verbo fio e il dativo di possesso.

Infine, i ricorrenti hanno sollevato irregolarità nella composizione del Consiglio di classe, dovute alla sostituzione di tre docenti, e contestato presunte inesattezze nell’applicazione delle griglie di correzione utilizzate per penalizzare i cosiddetti “travisamenti” nell’elaborato scritto.

La pronuncia del Tar

Con la sentenza n. 2024/2026, la Seconda Sezione del Tar Piemonte ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla famiglia. I giudici amministrativi hanno fissato un principio fondamentale: eventuali carenze organizzative o metodologiche della scuola nell’erogazione dei corsi di recupero estivi non invalidano la legittimità della bocciatura.

Ciò che conta, secondo il Tribunale, è esclusivamente la preparazione e la maturità effettive raggiunte dall’alunno, a prescindere dalla qualità del supporto offerto dall’istituto.

Il Tar ha inoltre chiarito che una media voti superiore alla sufficienza non impedisce né la sospensione del giudizio né la non ammissione alla classe successiva in presenza di gravi lacune nelle discipline oggetto di recupero. Le correzioni analitiche apposte dalla docente sull’elaborato scritto e le valutazioni espresse durante il colloquio orale hanno fornito una motivazione congrua e dettagliata alla delibera del Consiglio di classe.

Anche le censure riguardanti la composizione del Consiglio e l’applicazione delle griglie di valutazione sono state dichiarate infondate, risultando tutti gli atti coperti da regolari decreti del dirigente scolastico.

La sentenza ha confermato definitivamente la non ammissione dello studente alla terza liceo, condannando i genitori in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le implicazioni per studenti e famiglie

La sentenza del Tar Piemonte chiarisce che il superamento degli esami di recupero richiede competenze effettive nella disciplina oggetto di verifica: una media complessiva elevata non compensa lacune gravi in una materia specifica. Per studenti e genitori, il caso sottolinea l’importanza di prepararsi con serietà ai corsi estivi e alle prove finali, considerando che i giudizi analitici e le griglie di valutazione costituiscono la base documentale delle decisioni del Consiglio di classe.

Contestare una bocciatura risulta complesso quando le evidenze delle carenze sono chiare e motivate, come dimostrano le correzioni dettagliate sull’elaborato scritto e il colloquio orale concluso con quattro. Il principio affermato tutela l’autonomia valutativa della scuola e responsabilizza gli studenti rispetto al proprio percorso di recupero.