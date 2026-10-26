Occupazioni scolastiche, sanzioni disciplinari e responsabilità penali: cosa dice la giurisprudenza

Le proteste studentesche attraverso occupazioni e autogestioni si stanno diffondendo in tutta Italia, portando i tribunali a definire il difficile equilibrio tra libertà costituzionali e servizio scolastico. I giudici hanno chiarito che manifestare il proprio pensiero e riunirsi sono diritti fondamentali, ma non quando impediscono ad altri di accedere alle aule o danneggiano strutture pubbliche.

La giurisprudenza ha stabilito che l’occupazione non rientra nelle modalità lecite di espressione delle proprie opinioni quando si trasforma in atto di prevaricazione delle libertà altrui, impedendo agli altri studenti di esercitare il diritto allo studio e ai docenti di svolgere la loro funzione formativa.

Le sanzioni disciplinari: criteri, proporzionalità e garanzie

A Bologna un dirigente ha inflitto cinque giorni di attività socialmente utili a uno studente organizzatore di un’occupazione durante la quale erano state portate catene per bloccare gli ingressi. I genitori hanno impugnato il provvedimento invocando la libera manifestazione del pensiero del figlio.

Il Tar dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 5 dicembre 2025 n. 1531, ha respinto il ricorso stabilendo che l’occupazione della scuola non costituisce modalità lecita di espressione delle opinioni ma atto violento di prevaricazione delle altrui libertà.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti consente sanzioni più incisive in presenza di violenza o costrizione fisica o psicologica. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 dicembre 2024 n. 9647, ha riconosciuto che l’esclusione dall’istituto può essere legittima per condotte aggressive particolarmente gravi o reiterate, quando incompatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Le garanzie procedurali restano tuttavia irrinunciabili. Il Tar Campania, con sentenza del 21 maggio 2026 n. 3238, ha chiarito che la sospensione non può essere disposta direttamente dal singolo docente e non viene sanata da una successiva ratifica meramente formale del consiglio di classe.

Il Tar Lombardia, con sentenza del 3 agosto 2026 n. 1120, ha ritenuto sufficiente che lo studente e i genitori siano stati informati dei fatti, coinvolti nel procedimento e messi in condizione di difendersi.

Le modalità dell’occupazione come discrimine penale

La rilevanza penale delle occupazioni scolastiche dipende strettamente dalle modalità con cui vengono condotte, dalla loro durata e dal grado di invasività nei confronti del servizio scolastico. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 29 ottobre 2001, ha assolto alcuni studenti dai reati di occupazione di edificio pubblico e interruzione di pubblico servizio perché la protesta era avvenuta senza modalità invasive, consentendo lo svolgimento delle lezioni e l’accesso regolare agli studenti.

In questo caso i giudici hanno fatto prevalere il diritto di riunione e di libera manifestazione del pensiero, anche se le lezioni si erano svolte tra difficoltà e confusione.

Ben diversa la valutazione quando l’occupazione impedisce concretamente l’accesso alle strutture scolastiche. La Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2016 n. 7084, ha confermato la rilevanza penale di un’autogestione durante la quale gli studenti avevano sbarrato il portone principale della scuola, lasciando solo l’entrata laterale.

Nonostante la difesa avesse invocato il diritto di riunione e di sciopero sostenendo il carattere temporaneo e dialogante dell’iniziativa, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impedimento dell’accesso a docenti, personale scolastico e studenti non aderenti integri il reato di interruzione di pubblico servizio, indipendentemente dalla temporaneità della condotta.

Le responsabilità civili di studenti e genitori

L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che i genitori rispondono civilmente dei danni causati dai figli minorenni, ma solo se viene dimostrato il dolo o la colpa del minore nell’aver causato il danno. Le scuse presentate dopo l’evento non escludono la responsabilità per culpa in educando, trattandosi di comportamento successivo che non incide sui presupposti della responsabilità civile.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 16 ottobre 2026 n. 684, ha riconosciuto i video pubblicati sui social network come prova documentale valida per accertare i fatti e le responsabilità individuali durante le occupazioni.

Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Bari, sezione I, con sentenza del 30 agosto 2022 n. 3759, per ottenere il risarcimento non è sufficiente dimostrare che una scuola sia stata occupata o che l’autogestione abbia provocato disagi. È necessario collegare il singolo studente alla specifica condotta contestata: la mera presenza nell’edificio, la partecipazione generica alla protesta o l’appartenenza al gruppo degli occupanti non dimostrano automaticamente chi abbia bloccato gli ingressi, danneggiato i locali o impedito le lezioni.

Le implicazioni pratiche per scuole e famiglie

Le pronunce giurisprudenziali delineano obblighi precisi per le istituzioni scolastiche e offrono agli studenti e alle loro famiglie una maggiore consapevolezza delle conseguenze legali delle occupazioni.

Per le scuole, il rispetto della proporzionalità costituisce un vincolo irrinunciabile: ogni sanzione disciplinare deve corrispondere alla gravità della condotta e va deliberata dall’organo competente, garantendo il contraddittorio. Il dirigente o il singolo docente non possono agire autonomamente, pena l’invalidità del provvedimento.

La documentazione dettagliata degli eventi e il coinvolgimento tempestivo di studenti e genitori nel procedimento sono elementi essenziali per la legittimità dell’azione disciplinare.

Studenti e famiglie devono sapere che il blocco fisico degli ingressi può configurare reati quali l’interruzione di pubblico servizio, anche quando la protesta non dura a lungo o non provoca danni materiali. La documentazione video pubblicata sui social network può costituire prova utilizzabile in sede civile per accertare responsabilità individuali.

Tuttavia, la mera presenza durante un’occupazione o l’appartenenza al gruppo degli occupanti non basta a fondare automaticamente una richiesta di risarcimento: occorre sempre dimostrare il nesso causale tra la condotta del singolo e il danno subito.