Valditara istituisce tavolo tecnico con studenti per la strategia della scuola del futuro

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accolto formalmente la proposta delle consulte studentesche di istituire un tavolo tecnico presso il dicastero per definire la strategia della scuola del futuro. L’annuncio è avvenuto in videocollegamento durante l’evento conclusivo del campus “Next Generation AI – Summit internazionale sull’intelligenza artificiale nella scuola”, ospitato al centro congressi di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como.

“Apprezzo la vostra proposta di istituire un tavolo tecnico presso il ministero, composto da docenti, rappresentanti delle Consulte studentesche, quindi degli studenti, oltre che da tecnici e scienziati”, ha dichiarato Valditara rivolgendosi alle delegazioni studentesche presenti. “Un tavolo che ci consenta di definire la strategia per la scuola del futuro: consideratela già accolta e operativa”.

Il tavolo coinvolgerà dunque docenti, rappresentanti delle consulte studentesche, tecnici e scienziati in un confronto multilaterale finalizzato alla definizione di linee strategiche per il sistema scolastico. Il ministro ha sottolineato l’immediata operatività dell’organismo, segnalando la volontà istituzionale di tradurre rapidamente in azione la richiesta avanzata dagli studenti.

Il tavolo tecnico: composizione e obiettivi operativi

Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito riunirà docenti, rappresentanti delle consulte studentesche, tecnici e scienziati. L’organismo, dichiarato già operativo dal ministro, avrà il compito di definire la strategia per la scuola del futuro attraverso un confronto costruttivo.

Valditara ha sottolineato l’importanza di “una riflessione positiva e costruttiva, una discussione critica capace di avanzare proposte”, indicando nel dialogo multilaterale lo strumento privilegiato per affrontare le sfide educative. La composizione interdisciplinare del tavolo riflette la volontà di integrare competenze pedagogiche, prospettive studentesche e saperi tecnico-scientifici.

Il coinvolgimento diretto degli studenti accanto a profili specialistici costituisce un elemento distintivo dell’iniziativa, rendendo i giovani protagonisti attivi nella progettazione delle politiche scolastiche. Il tavolo dovrà operare come spazio di ascolto e proposta, capace di individuare soluzioni concrete alle criticità del sistema educativo italiano.

La cornice del summit sull’intelligenza artificiale a Cernobbio

L’annuncio del ministro è giunto durante l’evento conclusivo del campus “Next Generation AI – Summit internazionale sull’intelligenza artificiale nella scuola”, ospitato presso il centro congressi di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como. Valditara è intervenuto in videocollegamento rivolgendosi alle delegazioni studentesche riunite sul lago di Como per affrontare il tema dell’innovazione tecnologica nel sistema educativo.

La scelta della cornice non è casuale: il summit ha posto al centro il dibattito sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’istruzione, aprendo interrogativi sulla necessità di una strategia sistemica che sappia integrare innovazione digitale e metodi didattici.

Proprio in questo contesto internazionale, dedicato alle sfide della scuola del futuro, il ministro ha accolto la proposta degli studenti di istituire un tavolo tecnico permanente, collegando esplicitamente il confronto sull’IA alla definizione di politiche educative condivise e proiettate verso scenari di lungo periodo.

Il richiamo al dialogo e al rispetto: le parole chiave dell’intervento

Nel suo intervento, Valditara ha sottolineato con forza il valore del dialogo e del rispetto reciproco, individuando in questi principi il fondamento di una scuola moderna e partecipativa. “Credo che voi abbiate dimostrato come una riflessione positiva e costruttiva, una discussione critica capace di avanzare proposte, sia lo strumento per una scuola che sappia farsi ascoltare, denunciare i problemi, ma anche offrire soluzioni”, ha affermato il ministro rivolgendosi agli studenti.

L’accento è stato posto sulla capacità di confrontarsi in modo costruttivo, superando la logica della sola protesta per abbracciare quella della proposta concreta. Il ministro ha poi insistito sull’importanza del rispetto, definendolo “tema per me straordinariamente rilevante e importante”, segnalando la centralità di questo valore nella costruzione di una comunità scolastica in grado di dialogare efficacemente e di coinvolgere tutti gli attori del sistema educativo.