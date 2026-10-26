Calendari scolastici 2026-2027, pausa natalizia dal 23 o 24 dicembre: rientro il 7 gennaio

I calendari scolastici regionali per il 2026-2027 fissano due date principali di avvio della sospensione natalizia: il 23 dicembre 2026 e il 24 dicembre 2026. La maggior parte dei territori italiani sceglie il 23 dicembre come primo giorno di stop: appartengono a questo gruppo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, oltre alla Provincia autonoma di Trento.

Un secondo gruppo, più ristretto, avvia la pausa il 24 dicembre. In questa fascia rientrano Emilia-Romagna, che ha confermato ufficialmente il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.

La differenza di un giorno si traduce in una giornata in meno di sospensione complessiva, ma entrambe le finestre temporali consentono agli studenti di attraversare le festività natalizie con continuità, dal periodo natalizio all’Epifania.

Il rientro dopo l’epifania: uniformità e differenze regionali

Il ritorno in aula dopo la sospensione natalizia si presenta pressoché uniforme su tutto il territorio nazionale, con il rientro effettivo fissato per giovedì 7 gennaio 2027 nella stragrande maggioranza delle regioni. Alcuni calendari scolastici riportano formalmente il 5 o il 6 gennaio come date di ripresa, ma la festività dell’Epifania, che nel 2027 cade di mercoledì 6 gennaio, fa inevitabilmente slittare il ritorno concreto tra i banchi al giorno successivo.

Questa uniformità rappresenta un elemento di chiarezza per studenti e famiglie, che possono programmare con precisione il termine delle festività indipendentemente dalla regione di appartenenza. La collocazione dell’Epifania a metà settimana incide direttamente sulla struttura della pausa: nessun territorio può anticipare il rientro prima del 7 gennaio, poiché il mercoledì festivo impedisce qualsiasi ritorno anticipato.

Per interpretare correttamente le indicazioni ufficiali, è quindi fondamentale considerare che le date formali riportate nei documenti regionali vanno lette tenendo conto del calendario delle festività nazionali.

La Sicilia come eccezione: 16 giorni di stop confermati

La Sicilia rappresenta l’unica realtà regionale a garantire una sospensione natalizia più estesa, con 16 giorni di stop continuativi dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027 compresi, come annunciato ufficialmente dalla Regione. Questa peculiarità emerge chiaramente dal calendario scolastico regionale e distingue nettamente l’isola dal resto del territorio nazionale, dove la pausa oscilla tra i 14 e i 15 giorni.

Nei documenti ufficiali erano inizialmente emerse due date differenti per l’inizio della sospensione, generando qualche incertezza interpretativa. Tuttavia, la conferma istituzionale ha fugato ogni dubbio, stabilendo il 23 dicembre come data di avvio e il 7 gennaio come giorno di rientro effettivo.

Questa scelta amministrativa amplia la finestra di riposo per studenti e personale scolastico siciliano, offrendo un margine temporale superiore rispetto alle altre regioni e permettendo una pausa più distesa.

Le giornate di vacanza effettive: 14 o 15 giorni altrove

Gli studenti che sospenderanno le lezioni dal 23 dicembre con rientro il 7 gennaio potranno contare su 15 giorni di pausa, mentre chi inizierà la vigilia disporrà di 14 giorni complessivi. Il calendario 2026-2027 non offre ponti favorevoli: il Natale cade di venerdì, preceduto dai giorni feriali del 23 e 24, e l’Epifania a metà settimana, di mercoledì, troppo distante dal weekend per consentire estensioni.

Nonostante l’assenza di prolungamenti, la durata resta sufficiente per ricaricare le energie e, per chi lo desidera, organizzare un breve viaggio o dedicarsi ad attività di svago e recupero.