Test di Medicina 2024: cresce l'attesa per il punteggio minimo definitivo

Il 10 settembre verrà svelato il punteggio minimo per l’accesso a Medicina. Nel frattempo, ecco cosa sappiamo fino a ora.

Cresce l’attesa tra gli aspiranti medici per scoprire il punteggio minimo necessario per entrare a Medicina nel 2024. Dopo le due sessioni del test, svolte il 28 maggio e il 30 luglio, migliaia di candidati attendono di sapere se il loro sogno di indossare il camice bianco si realizzerà. La data da segnare sul calendario è il 10 settembre, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale nominativa, che determinerà finalmente il punteggio minimo ufficiale.

Il punteggio minimo per il 2024: un valore ancora incerto

Il test di Medicina 2024 ha introdotto nuove variabili che rendono difficile prevedere con precisione il punteggio minimo di accesso. Se in passato il TOLC-MED offriva basi più chiare per stabilire il dato, quest’anno è necessario considerare i punteggi ottenuti nelle due sessioni di maggio e luglio, nonché i posti riservati ai cosiddetti “quartini”.

Già a seguito della sessione di maggio era emerso che il punteggio minimo sarebbe stato particolarmente elevato rispetto agli anni precedenti. Le prime analisi basate sui punteggi anonimi della prova di luglio confermano questa tendenza: si stima che il punteggio minimo possa oscillare tra i 70 e i 75 punti. Tuttavia, per conoscere il dato definitivo sarà necessario attendere la pubblicazione della graduatoria nazionale nominativa.

Anche la diffusione dei punteggi nominativi relativi alla prova di luglio, prevista per il 28 agosto, non fornirà indicazioni certe. Solo con l’uscita della graduatoria ufficiale del 10 settembre si potrà avere una visione chiara e definitiva del punteggio minimo necessario per entrare a Medicina nel 2024.

Uno sguardo al 2023: i punteggi minimi per ateneo

In attesa di conoscere il punteggio minimo definitivo per il 2024, è utile ripercorrere i dati dell’anno precedente. Il 5 settembre 2023 sono stati pubblicati i punteggi minimi per l’ammissione a Medicina, ateneo per ateneo. Questi valori, benché riferiti al 2023, offrono qualche indicazione per comprendere quali atenei possono richiedere i punteggi più elevati.

Ecco la lista completa dei punteggi minimi registrati nel 2023:

– Milano Bicocca: 67,21

– Bologna (sede di Bologna): 65,69

– Padova (sede di Padova): 64,5

– Milano: 64,49

– Pavia: 64,25

– HT di Roma La Sapienza: 63,71

– Trento: 63,36

– Padova (sede di Treviso): 63,3

– Bologna (sede di Forlì): 62,98

– Verona: 62,63

– Modena e Reggio Emilia: 62,59

– Napoli “Federico II” Tecnologica: 62,58

– Brescia: 61,88

– Torino: 61,83

– Varese Insubria: 61,76

– Bologna (sede di Ravenna): 61,63

– Piemonte Orientale: 61,25

– Trieste: 61,07

– Parma: 60,92

– Napoli “Federico II” 1: 60,78

– Firenze: 60,63

– Pisa: 60,42

– Policlinico di Roma La Sapienza: 60,39

– Genova: 60,32

– Bari (sede di Bari): 60,18

– S. Andrea di Roma La Sapienza: 60,01

– Udine: 60

– Ferrara (sede di Ferrara): 60

– Salerno: 59,92

– Siena: 59,64

– Roma Tor Vergata: 59,49

– Perugia (sede di Perugia e sede di Terni): 59,44

– Polo Pontino di Roma La Sapienza: 59,34

– Politecnica delle Marche: 59,25

– Salento: 59,04

– Napoli “Luigi Vanvitelli” (sede di Napoli e sede di Caserta): 58,8

– Bari (sede di Taranto): 58,71

– L’Aquila: 58,69

– Chieti: 58,68

– Catania: 58,59

– Foggia: 58,53

– Basilicata: 58,42

– Calabria TD (sede di Cosenza): 58,38

– Molise: 58,38

– Cagliari: 58,3

– Sassari: 58,16

– Palermo: 58,09

– Palermo Tecnologico Medit: 57,95

– Calabria TD internateneo (sedi di Cosenza e Catanzaro): 57,78

– Catanzaro: 57,69

– Messina: 57,65

– Messina MedBioTec: 57,63

Ora non resta che attendere il 10 settembre per conoscere finalmente quale sarà il punteggio minimo richiesto nel 2024 per realizzare il sogno di diventare medico!