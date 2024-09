Test di Medicina 2024: i punteggi per superare la prova

Il punteggio minimo per entrare nella Facoltà di Medicina

In data 30 luglio 2024 si è svolta la seconda prova di accesso alle Facoltà di Medicina sul territorio nazionale. Il test consisteva in una prova cartacea da 60 quesiti da svolgere in 100 minuti. Già sono state pubblicate le soluzioni, ma chi ambisce alla carriera di medico dovrà attendere l’esposizione delle graduatorie, con i punteggi ottenuti. Ricordiamo che questi saranno esposti in forma anonima. In questi giorni, c’è molta curiosità per capire quale sarà il valore minimo che permetterà l’accesso a Medicina.

Le previsioni del punteggio minimo

Non è certo facile formulare previsioni esatte sui punteggi che darebbero l’ingresso sicuro alla facoltà. Svolgendo dei calcoli molto rapidi e senza troppi ragionamenti, secondo alcuni potrebbe essere sufficiente l’ottenimento di un punteggio compreso tra 75 e 75,5.

Questa è solamente una ipotesi, poiché un’altra corrente di pensiero ritiene che per entrare e superare il test, servirebbe un punteggio fra 76,9 e 78,1, considerando un valore medio di 77,5. Queste due stime sono state formulate da tutor che hanno utilizzato metodologie di calcolo differenti, infatti la seconda “previsione” appare molto più restrittiva della prima. Ciò significa che il test avrebbe comportato una maggiore selezione.

Va precisato che l’anno precedente, ad esempio, il punteggio minimo variava a seconda delle facoltà. A Messina, bastavano 57,63 punti e qualche decimale in più era sufficiente a Palermo, Catanzaro, Cagliari, Sassari, Molise e Basilicata. A Milano, invece, bisognava andare oltre 67,21 punti.

Sicuramente anche questo anno ci saranno delle variazioni a seconda delle sedi universitarie e pertanto non è ora possibile formulare delle previsioni esatte.

Per avere certezza si dovrà attendere il 10 settembre 2024, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale.

L’importanza del punteggio minimo

Ogni anno si svolgono mille ragionamenti sul punteggio minimo che garantirà l’accesso alle Facoltà di Medicina. Perché è così importante questo valore?

Innanzitutto bisogna considerare che il test di ingresso a Medicina viene svolto a livello nazionale in contemporanea. Quindi verrà stabilità una graduatoria che riguarderà l’intero Paese. Pertanto è logico pensare che più sarà alto il punteggio ottenuto, più probabilità ci saranno di entrare nella Facoltà desiderata.

Il punteggio minimo esprime l’ultimo valore che tale graduatoria ammette per poter entrare a far parte della Facoltà di Medicina. Trattandosi di un corso a numero chiuso, rappresenta il punteggio più basso riferito all’ultimo candidato ammesso. Ecco perché è sempre importante cercare di ottenere un punteggio superiore a quello minimo richiesto.