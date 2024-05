Banca Dati Test Medicina 2024: online i primi 3.500 quesiti

Online la prima banca dati per il Test Medicina: scarica i quesiti

Il Test di Medicina 2024 vedrà importanti novità, tra cui la modalità di svolgimento e l’introduzione di una vasta banca dati pubblica di quesiti. Queste modifiche sono state decise dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e mirano a rendere il processo di selezione più accessibile e trasparente.

Questa banca dati pubblica di quesiti è simile a quella usata per i test di guida e sarà accessibile agli studenti 20 giorni prima delle date del test. Questo cambiamento è volto a migliorare la preparazione degli studenti offrendo loro la possibilità di esercitarsi su quesiti che potrebbero essere presenti nell’esame. La banca dati includerà almeno 7.000 quesiti, con metà disponibili prima della sessione di maggio e l’altra metà prima di quella di luglio.

Di fatto il primo database di 3.500 domande, disponibile su https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/, è utile per prepararsi al test nazionale fissato a fine maggio. A luglio, altre 3.500 domande saranno aggiunte per la seconda sessione.

L’interfaccia del sito permette di visualizzare tutte le domande, filtrarle per categoria o cercarle per parola chiave, e persino di cimentarsi in una simulazione di quiz corretta tramite intelligenza artificiale, il tutto senza necessità di registrazione.

Scarica la banca dati del test medicina 2024:

Le date stabilite per la prova di ammissione a Medicina sono il 28 maggio e il 30 luglio. Queste date sono importanti perché marcano la finestra temporale entro la quale gli aspiranti studenti di medicina dovranno affrontare la prova, che consiste in 60 domande da risolvere in 100 minuti. La prova è strutturata per testare diverse competenze e comprende i seguenti quesiti: 4 domande su competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi, 5 domande di ragionamento logico, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica​.

Una delle caratteristiche salienti del Test 2024 per entrare alla facoltà di Medicina è che sarà possibile ripetere la prova. Questo significa che gli studenti avranno la possibilità di migliorare il loro punteggio tentando nuovamente la prova nella seconda data disponibile e inserire il risultato migliore per la formazione della graduatoria, che sarà pubblicata a settembre​.

Inoltre, sono previste modifiche sostanziali al sistema di ammissione a partire dal 2025/26, con l’introduzione di una maggiore flessibilità per l’iscrizione e un filtro più avanzato nel corso dell’anno accademico basato sui crediti acquisiti e, probabilmente, un nuovo test nazionale. Questo cambio normativo è ancora in fase di discussione e sarà oggetto di ulteriori emendamenti a partire dal 13 maggio.