Test medicina 2024: i risultati anonimi del 30 luglio e dove vederli

Test medicina 2024 30 luglio, i risultati

Sono stati appena pubblicati – nella giornata di ieri, 8 agosto – i risultati anonimi del Test di Medicina 2024 del 30 luglio scorso. Si basano sui codici etichetta e mostrano un quadro decisivo per ciò che concerne il punteggio minimo per poter accedere alla facoltà. Vediamo come sono andati e quali sono le differenze rispetto ai test effettuati a maggio.

Risultati Test medicina, dove vederli

Per vederli, basta andare su Universitaly, sito dedicato al mondo dell’università italiana, e cliccare su “La tua situazione 2024“e, successivamente, su “Risultati anonimi“. Come è possibile risalire ai risultati in così breve tempo? Innanzitutto, specifichiamo che si tratta di risultati anonimi, ovvero non collegati al singolo aspirante medico ma al codice etichetta che non ne svela l’identità. Il tutto è possibile, infatti, grazie alla coppia di etichette che è stata consegnata ad ogni candidato il giorno del test. La doppia etichetta permette di associare il punteggio alla scheda anagrafica dello studente, ma senza svelarne i dati anagrafici fino alla pubblicazione della graduatoria nominativa. Basta quindi ricordarsi del proprio codice etichetta per risalire al punteggio ottenuto. Nel caso in cui non lo si ricordi bisognerà avere un po’ di pazienza ed aspettare fino al 28 agosto, quando sarà possibile visionare il proprio test collegato alla propria scheda anagrafica.

Test medicina 2024, i risultati

Facciamo il punto della situazione. relativamente ai test effettuati il 30 luglio, questi sono i risultati registrati.

Il punteggio medio è stato pari a 61,3 (ovvero, +28% rispetto al test effettuato nel mese di maggio). Inoltre:

889 (+53,5% rispetto al test di maggio), è stato il numero di studenti che ha totalizzato 90

4.259 (+108,5% rispetto al test di maggio), il numero di quelli che ha totalizzato tra 85 e 90

10.221 (+119% rispetto al test di maggio) sono stati coloro che hanno totalizzato tra 75 e 84,9

8.916 (+52% rispetto al test di maggio) tra 65 e 74,9

8.893 (-14% rispetto al test di maggio) tra 50 e 64,9

12.258 (-55% rispetto al test di maggio) il numero di studenti che ha totalizzato sotto i 50

Le prossime tappe

Ricordiamo che, quest’anno, il test per l’ingresso alle facoltà di Medicina per le università pubbliche si è svolto in due diverse date: il 28 maggio e il 30 luglio. Chi aspira a frequentare Medicina, dunque, ha già fatto il suo. Adesso non resta altro da fare che attendere il 28 agosto (come anticipato sopra, avverrà la pubblicazione dell’elaborato e della scheda anagrafica su Universitaly) e, successivamente, il 2 settembre. Questa data segna invece il termine entro il quale chiedere l’inserimento in graduatoria e indicare le proprie preferenze.

Un’altra importante data è poi quella del 10 settembre, giorno in cui verrà resa nota la graduatoria nazionale. E, per chi spera di poter accedere anche se al primo turno non ci è riuscito, il 18 settembre. In questo giorno avviene infatti il primo scorrimento della graduatoria.

Punteggio minimo Medicina

Prima di concludere, non possiamo non specificare come, sulla base di questa seconda graduatoria anonima è possibile individuare il punteggio minimo medicina 2024 di luglio, che è risultato essere superiore a 70 punti contro i 61,3 punti di maggio.

