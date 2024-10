Test Medicina 2025: le università telematiche hanno un ruolo importante?

Stop numero chiuso Medicina: le novità

Il test di Medicina 2025 è ufficialmente abolito? Sembra che il numero chiuso non ci sia più, anche se il fatto di non avere un esame iniziale da fare prima di iscriversi al corso di laurea non è cancellato del tutto, ma solo rimandato. Lo scorso 16 ottobre è stata resa nota la bozza del DDL 915 ed è vero che l’ingresso a Medicina e Chirurgia sarà libero, tuttavia dopo tre mesi gli studenti devono affrontare una prova nazionale, un test sulle materie oggetto del corso che devono essere le stesse delle facoltà di Scienze Motorie e Biotecnologie. Questo perché chi non riesce a superare il quiz, per non perdere l’anno, può scegliere di passare in automatico alle facoltà di Scienze Motorie oppure di Biotecnologie. La soglia minima di idoneità per entrare in graduatoria viene sempre stabilita dal MUR. Come detto prima, quindi, la selezione sembra essere slittata solo di qualche tempo.

L’importanza delle università telematiche

Nella bozza del DDL sopra citato, nello specifico nel comma 6 si legge che le singole università possono organizzare in autonomia i corsi, con la possibilità di effettuare delle lezioni a distanza, fatta eccezione delle esercitazioni di anatomia umana che si svolgono in gruppi e devono essere effettuati obbligatoriamente in presenza. Per questo motivo gli atenei frontali possono farsi aiutare dalle università telematiche. Ma in che modo? Anche perché al momento negli atenei online non ci sono a disposizione corsi di laurea in Medicina, ma solamente di Scienze motorie e Biotecnologie. Forse l’aiuto che le università classiche possono chiedere alle telematiche riguarda solo un supporto tecnico esterno in merito alle lezioni in modalità blended oppure per ospitare nelle diverse sedi sparse su tutto il territorio italiano gli studenti, per non affollare le classi?

Facoltà di Medicina: quanti sono gli iscritti?

L’ultima ipotesi sembra quella più plausibile: basti pensare che solo nell’anno accademico in corso 2024-25 sono stati in 64.006 a tentare il test di Medicina. Un numero di aspiranti matricole che addirittura potrebbe aumentare in caso di assenza di una verifica ostativa iniziale, causando così davvero un esubero di studenti rispetto alle strutture a disposizione (attualmente sono 47 gli istituti che erogano corsi di laurea in Medicina). eCampus, San Raffaele, Unimarconi, Unipegaso e IUL sono invece le università telematiche che già ospitano corsi online di Scienze motorie e corsi online di Scienze biologiche.

