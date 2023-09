Test medicina in inglese 2023, ultimi giorni per iscriversi: ecco come fare

Manca poco alla scadenza per poter prendere parte al test di medicina in inglese 2023 che permetterà, qualora si risultasse vincitori, di studiare presso uno degli Atenei italiani al corso di Medicina e Chirurgia interamente in inglese. Il test apre le porte al corso in inglese sia a studenti UE ed extra UE. Prendere parte al test di Medicina in inglese potrebbe essere un’alternativa per chi non è risultato vincitore nelle graduatorie tradizionali, il cui test si è svolto tramite TOLC MED.

Test medicina in inglese: come iscriversi

Le iscrizioni al test di medicina in inglese 2023 scadono il 29 settembre alle ore 15 e il test si terrà il 17 ottobre alle ore 12. I candidati che intendono partecipare devono iscriversi alla prova su Universitaly e contestualmente fornire anche le sedi universitarie in cui si intende fare la prova e anche l’eventuale possesso di certificazioni linguistiche.

Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana la prima opzione costituisce automaticamente la sede presso la quale dovrà essere sostenuta la prova medesima. Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova avviene secondo le modalità pubblicate su Universitaly.

I posti disponibili

In totale, il numero dei posti disponibili per il corso di medicina e chirurgia in inglese, su tutto il territorio nazionale e distribuiti tra i vari atenei privati e pubblici, sono complessivamente 1.792. Quest’anno il numero dei partecipanti potrebbe essere nettamente superiore agli anni scorsi, poiché, considerando che il test si svolge il 17 ottobre e quindi dopo essere stati assegnati tutti i posti per il tradizionale corso di medicina e chirurgia, chi è rimasto fuori potrebbe decidere di tentare con l’IMAT.

Tuttavia, per potersi esercitare sul test di medicina in inglese, sul web ci sono le prove degli anni precedenti che potrebbero aiutare i candidati ad avere una buona preparazione e tenere allenata la mente aspettando il giorno ufficiale del test.

Inoltre, L’IMAT 2023 sarà diverso dall’IMAT 2022. Infatti, sono state aumentate le domande di biologia, fisica e matematica. Mentre sono state ridotte quelle di logica e cultura generale.

La prova includerà sempre 60 domande a risposta multipla con 5 alternative, di cui solo una corretta, a cui rispondere in 100 minuti.

Nel test di medicina in inglese le domande saranno così suddivise: