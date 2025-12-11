Test di medicina secondo appello: 93 quesiti tra biologia, chimica e fisica, boom iscritti a fisica

Test di medicina secondo appello: 93 quesiti tra biologia, chimica e fisica, boom iscritti a fisica

Il 10 dicembre si è svolto il secondo appello per l'accesso a medicina con 93 quesiti. Fisica ha registrato il numero più alto di iscritti con quasi 47mila candidati.
Test di medicina secondo appello: 93 quesiti tra biologia, chimica e fisica, boom iscritti a fisica
naima

Il 10 dicembre si è svolto il secondo appello per l’accesso a medicina, articolato su tre prove distinte. Complessivamente sono stati somministrati 93 quesiti, suddivisi in 31 domande per ciascuna materia: biologia, chimica e fisica.

I quesiti di biologia hanno affrontato temi centrali come geni e RNA, elementi fondamentali della genetica molecolare. In chimica, le domande hanno toccato formule di base, tra cui quella del cloruro di sodio, e altri composti chimici essenziali.

Il test di fisica si è concentrato su conversioni di unità di misura e applicazioni di principi fisici di base. All’appello si sono registrati oltre 40mila prenotati, distribuiti su un’unica giornata d’esame. La struttura uniforme delle prove ha permesso agli studenti di confrontarsi con prove omogenee per numero e formato dei quesiti.

Le iscrizioni: fisica in testa per partecipazione

Il test di fisica ha registrato il numero più alto di iscritti nel secondo appello del 10 dicembre, con quasi 47mila candidati. Seguono chimica con 42.658 prenotazioni e biologia con 39.093.

L’esito rappresenta un’inversione rispetto al primo appello di novembre, quando fisica aveva attratto meno partecipanti. La ragione principale risiede nei risultati critici ottenuti nella prima sessione: la percentuale di candidati che ha raggiunto il successo – definito come un punteggio minimo di 18 punti – si è fermata sotto il 20 per cento.

La necessità di recuperare un esame particolarmente selettivo ha spinto molti aspiranti medici a ripresentarsi, concentrando le energie su una materia che si è rivelata più complessa del previsto. Il dato sulle iscrizioni conferma come le performance iniziali influenzino direttamente le scelte strategiche dei candidati nei turni successivi.

I punteggi e la pubblicazione degli esiti

Ogni prova del secondo appello si componeva di 15 domande a risposta multipla e 16 quesiti a completamento. Il formato misto mira a valutare conoscenze teoriche e competenze applicative. Il punteggio massimo raggiungibile è fissato a 31 punti, con possibilità di conseguire la lode per chi dimostri eccellenza nell’intera prova.

Gli esiti verranno pubblicati il 23 dicembre, offrendo agli studenti tempi sufficienti per valutare il proprio percorso e programmare eventuali strategie future. La tempistica consente di concludere il semestre con certezze, permettendo di orientare le scelte accademiche con maggiore consapevolezza prima della pausa natalizia.

Le prove ufficiali: consultazione dei quesiti

I test ufficiali di fisica, biologia e chimica sostenuti il 10 dicembre sono stati pubblicati online in formato consultabile. I tre documenti contengono l’intero set di domande sottoposte ai candidati durante il secondo appello.

L’accesso ai quesiti offre agli studenti l’opportunità di verificare la struttura e la tipologia delle prove affrontate. La consultazione dei materiali ufficiali consente inoltre di orientare il ripasso in vista di eventuali nuove sessioni, identificando le aree disciplinari effettivamente richieste.

Ti potrebbe interessare

Esami Medicina 2025, risultati secondo appello su Universitaly dal 23 dicembre: le scadenze finali
News Scuola e Università

Esami Medicina 2025, risultati secondo appello su Universitaly dal 23 dicembre: le scadenze finali

Medicina, secondo appello il 10 dicembre: solo il 22% supera la soglia 18/30, la smentita sui posti vacanti
News Scuola e Università

Medicina, secondo appello il 10 dicembre: solo il 22% supera la soglia 18/30, la smentita sui posti vacanti

Tasse universitarie 2025, +5,9% secondo Federconsumatori: Milano la più cara
News Scuola e Università

Tasse universitarie 2025, +5,9% secondo Federconsumatori: Milano la più cara

Erasmus+, oltre un milione di italiani in dieci anni: i dati Indire presentati a Bologna
News Scuola e Università

Erasmus+, oltre un milione di italiani in dieci anni: i dati Indire presentati a Bologna

Test di medicina, 6mila ricorsi per irregolarità: il Mur conferma la validità della prova
News Scuola e Università

Test di medicina, 6mila ricorsi per irregolarità: il Mur conferma la validità della prova

Test di medicina, 6mila ricorsi per le irregolarità del 20 novembre: la posizione del MUR e le richieste degli studenti
News Scuola e Università

Test di medicina, 6mila ricorsi per le irregolarità del 20 novembre: la posizione del MUR e le richieste degli studenti

Eduscopio 2025, i percorsi quadriennali deludono: voti universitari sotto la media dei quinquennali
News Scuola e Università

Eduscopio 2025, i percorsi quadriennali deludono: voti universitari sotto la media dei quinquennali

Riccardo Muti inaugura l'anno accademico 2025-26 alla Cattolica: l'alleanza tra generazioni al centro
News Scuola e Università

Riccardo Muti inaugura l'anno accademico 2025-26 alla Cattolica: l'alleanza tra generazioni al centro

Link copiato negli appunti