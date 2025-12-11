Test di medicina secondo appello: 93 quesiti tra biologia, chimica e fisica, boom iscritti a fisica

Il 10 dicembre si è svolto il secondo appello per l’accesso a medicina, articolato su tre prove distinte. Complessivamente sono stati somministrati 93 quesiti, suddivisi in 31 domande per ciascuna materia: biologia, chimica e fisica.

I quesiti di biologia hanno affrontato temi centrali come geni e RNA, elementi fondamentali della genetica molecolare. In chimica, le domande hanno toccato formule di base, tra cui quella del cloruro di sodio, e altri composti chimici essenziali.

Il test di fisica si è concentrato su conversioni di unità di misura e applicazioni di principi fisici di base. All’appello si sono registrati oltre 40mila prenotati, distribuiti su un’unica giornata d’esame. La struttura uniforme delle prove ha permesso agli studenti di confrontarsi con prove omogenee per numero e formato dei quesiti.

Le iscrizioni: fisica in testa per partecipazione

Il test di fisica ha registrato il numero più alto di iscritti nel secondo appello del 10 dicembre, con quasi 47mila candidati. Seguono chimica con 42.658 prenotazioni e biologia con 39.093.

L’esito rappresenta un’inversione rispetto al primo appello di novembre, quando fisica aveva attratto meno partecipanti. La ragione principale risiede nei risultati critici ottenuti nella prima sessione: la percentuale di candidati che ha raggiunto il successo – definito come un punteggio minimo di 18 punti – si è fermata sotto il 20 per cento.

La necessità di recuperare un esame particolarmente selettivo ha spinto molti aspiranti medici a ripresentarsi, concentrando le energie su una materia che si è rivelata più complessa del previsto. Il dato sulle iscrizioni conferma come le performance iniziali influenzino direttamente le scelte strategiche dei candidati nei turni successivi.

I punteggi e la pubblicazione degli esiti

Ogni prova del secondo appello si componeva di 15 domande a risposta multipla e 16 quesiti a completamento. Il formato misto mira a valutare conoscenze teoriche e competenze applicative. Il punteggio massimo raggiungibile è fissato a 31 punti, con possibilità di conseguire la lode per chi dimostri eccellenza nell’intera prova.

Gli esiti verranno pubblicati il 23 dicembre, offrendo agli studenti tempi sufficienti per valutare il proprio percorso e programmare eventuali strategie future. La tempistica consente di concludere il semestre con certezze, permettendo di orientare le scelte accademiche con maggiore consapevolezza prima della pausa natalizia.

Le prove ufficiali: consultazione dei quesiti

I test ufficiali di fisica, biologia e chimica sostenuti il 10 dicembre sono stati pubblicati online in formato consultabile. I tre documenti contengono l’intero set di domande sottoposte ai candidati durante il secondo appello.

L’accesso ai quesiti offre agli studenti l’opportunità di verificare la struttura e la tipologia delle prove affrontate. La consultazione dei materiali ufficiali consente inoltre di orientare il ripasso in vista di eventuali nuove sessioni, identificando le aree disciplinari effettivamente richieste.