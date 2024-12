Test Medicina Università Cattolica 2025-26, iscrizione e date

Test Medicina Università Cattolica 2025-26

Mentre siamo ancora nel clou dell’anno accademico 2024/25, sono state comunicate le informazioni riguardanti i test per l’ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica per il 2025-26. Uno degli appuntamenti più attesi da parte degli studenti che aspirano ad intraprendere una carriera nel campo medico. Di seguito tutto quello che dovete sapere per partecipare, dalla domanda di ammissione alle date ufficiali del test, compresi i dettagli organizzativi che caratterizzeranno questa prova di selezione.

Posti disponibili

Prima di addentrarci nella selezione, questi sono i posti disponibili per l’anno accademico in oggetto:

Medicina e Chirurgia: 480 posti

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 posti

Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico: 80 posti

Iscrizioni

I candidati che desiderano provare ad entrare nella Facoltà dell’ateneo privato fondato nel 1921 da Padre Agostino Gemelli, nonché una delle università più prestigiose d’Italia e la più grande università cattolica d’Europa, potranno selezionare fino a due corsi di laurea, indicando un ordine di preferenza (prima e seconda scelta). Oltre che la sede, il giorno e l’orario dell’esame più comodo in base alla disponibilità delle postazioni.

Quest’ultimo avverrà in modalità computer-based, ovvero al computer anziché su carta. I candidati risponderanno direttamente alle domande tramite una piattaforma digitale, utilizzando un dispositivo informatico presso una sede d’esame predisposta. Che, in questo caso, saranno previste nelle città di Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.

Due saranno i turni: il primo il 28 febbraio e 1 marzo 2025, il secondo l’11 e 12 aprile 2025

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 9 gennaio al 14 febbraio 2025, con la possibilità di partecipare ad entrambi i turni. O dal 3 al 28 marzo 2025, per il solo secondo.

Il test

Il test di ammissione consisterà in 60 domande a risposta multipla distribuite tra le seguenti materie: logica, chimica, biologia, matematica, fisica, cultura generale e cultura etico-religiosa. I candidati avranno a disposizione un tempo massimo di 60 minuti per completare la prova.

Per la formazione delle graduatorie di merito finali, verranno considerati sia l’ordine di preferenza espresso dai candidati per i corsi di laurea, sia il miglior punteggio ottenuto. Questo significa che, nel caso in cui il candidato partecipi a entrambe le prove disponibili, sarà preso in considerazione il punteggio più alto raggiunto. Coloro che svolgeranno un’unica prova saranno valutati esclusivamente sulla base di quel risultato.

Corsi di preparazione ai test

In vista dei test, la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore offre corsi di preparazione specifici per affrontarli al meglio, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Per supportare al meglio i candidati nel loro percorso di preparazione.

Tale corsi vengono erogati da remoto, in modo da raggiungere facilmente i partecipanti ovunque si trovino. Il loro obiettivo è fornire a ciascun candidato gli strumenti necessari per affrontare con sicurezza e competenza le prove selettive. Ovvero sia una preparazione completa sulle materie richieste nei test, che sulle strategie di gestione del tempo e delle risorse.

