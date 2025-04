Test professioni sanitarie Cattolica 25-26: tutte le date

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ufficializzato le date per il test d’ingresso alle professioni sanitarie e al corso di Scienze e tecnologie cosmetologiche per l’anno accademico 2025/2026. Questo esame rappresenta un passaggio fondamentale per tutti gli studenti che aspirano a intraprendere un percorso di studi in ambito sanitario presso questo prestigioso ateneo.

Le prove si svolgeranno in modalità home-based nelle giornate del 12 e 13 settembre 2025, offrendo ai candidati la possibilità di sostenere l’esame comodamente da casa. Una novità che semplifica notevolmente la partecipazione per studenti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Dettagli sul test d’ingresso

Il test di ammissione si articola in 60 quesiti a risposta multipla che spaziano tra diverse discipline: Logica, Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Cultura generale e Cultura Etico-Religiosa. Ogni candidato potrà concorrere per un massimo di due corsi di laurea triennale offerti dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, specificando chiaramente nel modulo di iscrizione l’ordine di preferenza.

Questa opzione consente agli studenti di aumentare le possibilità di accesso mantenendo comunque una scelta prioritaria.

Informazioni sul bando e procedura d’iscrizione

L’Università Cattolica del Sacro Cuore pubblicherà il bando di concorso ufficiale nel mese di giugno 2025. All’interno del documento saranno contenute tutte le informazioni dettagliate riguardanti il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea, le modalità specifiche di iscrizione e le scadenze da rispettare.

Si consiglia vivamente agli studenti interessati di consultare regolarmente il sito ufficiale dell’ateneo per non perdere nessuna comunicazione importante. Il bando rappresenta il documento fondamentale per avviare correttamente la procedura di ammissione e garantire la propria partecipazione al test nelle date stabilite.

Risorse utili per la preparazione

Per affrontare al meglio il test d’ingresso, gli studenti possono consultare guide complete che illustrano tutti gli aspetti della prova di ammissione alle professioni sanitarie. Sono disponibili simulazioni online per esercitarsi e verificare la propria preparazione prima dell’esame effettivo.

È possibile inoltre accedere a materiali informativi che spiegano dettagliatamente il sistema di valutazione delle risposte e le corrette procedure d’iscrizione, elementi fondamentali per evitare errori e ridurre l’ansia pre-test.

Prossimi aggiornamenti ed eventi

Nei prossimi mesi saranno pubblicate nuove simulazioni online del test e guide dettagliate per affrontare al meglio la prova d’ingresso. Gli aspiranti studenti sono invitati a consultare periodicamente il sito dell’Università Cattolica e le piattaforme dedicate agli studenti per rimanere aggiornati su eventuali modifiche al bando, seminari di orientamento e ulteriori risorse utili per una preparazione efficace.