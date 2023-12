Ultimo esce con il nuovo singolo "Occhi Lucidi": testo e significato

E’ uscito ieri, 1 dicembre, il nuovo ed attesissimo singolo di Ultimo (alias Niccolò Moriconi) dal titolo “Occhi Lucidi“, che arriva a 9 mesi di distanza da “Nuvole in testa”, l’ultimo brano estratto da Alba. Una canzone intrisa di nostalgia ed accompagnata da un videoclip che vanta una gradita presenza. Si tratta di Maria Esposito, sicuramente più conosciuta ed amata dal grande pubblico come Rosa Ricci di Mare Fuori. Ecco il testo di Occhi Lucidi ed il suo significato.

Occhi lucidi, Ultimo: testo

Io non lo so cosa ci faccio qui

a pensare no, a dire a tutti di sì

mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie

a vivere dentro un cortile

a vivere senza bugie

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Io non lo so cosa mi manca qui

e vivo una vita come quelle dei film

tra gli attori, comparse, risate e malinconia

a fissare in un bar una donna

e di colpo sentirla già mia

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo forse lo farei

ma solo per restarti sempre intorno e dirti “come stai”?

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Stavamo su una barca al centro del tuo mare

lontano dai rumori e vicino alle risate

volevo darti un sogno e non ci so riuscito

volevi darmi tutto e adesso l’ho capito

Siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei

ma saper restarti sempre intorno chiederti “come stai?”

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Siamo fatti tutti un po’ così

senza parole gli occhi lucidi

Occhi lucidi, Ultimo: significato

Niccolò non ha ancora reso noto il significato del brano che, come anticipato, sembrerebbe essere intriso dalla malinconia. “Mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie/a vivere dentro un cortile/a vivere senza bugie” ed ancora “Io non lo so cosa mi manca qui/e vivo una vita come quelle dei film/tra gli attori, comparse, risate e malinconia”. Il tutto a sottolineare l’occasione non sfruttata di poter vivere concretamente l’amore. Lo si evince anche dalla strofa “se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei/ma saper restarti sempre intorno chiederti “come stai?” La canzone sembra concludersi con una riflessione sulla fragilità umana e sulla difficoltà di comunicare i propri veri sentimenti (“siamo fatti tutti un po’ così, occhi forti e cuori fragili”).

Per tutti i fans: Ultimo tornerà live con “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…” fra 7 mesi: 10 date delle quali tre avranno luogo a Roma (con una già sold out).

Leggi anche: