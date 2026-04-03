Un anno di scuola di Laura Samani arriva al cinema dal 9 aprile: premi a Venezia e anteprima a Trieste

Un anno di scuola, secondo lungometraggio della regista triestina Laura Samani, arriverà nelle sale italiane dal 9 aprile. L’uscita nazionale sarà preceduta da un’anteprima regionale in programma l’8 aprile al Cinema Ambasciatori di Trieste.

Il film è prodotto da Nefertiti Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Lucky Red. Questa operazione segna il ritorno della regista dopo il debutto con Piccolo corpo, confermando l’attenzione del circuito distributivo verso opere d’autore legate al territorio italiano e sostenute da partnership istituzionali consolidate.

La trama: adolescenza e dinamiche di gruppo nella Trieste del 2007

Il racconto si svolge a Trieste nel 2007 e segue le vicende di Fred, diciottenne svedese che si trasferisce in città per frequentare l’ultimo anno di un istituto tecnico. La ragazza entra in una classe formata esclusivamente da ragazzi, alterando gli equilibri consolidati del gruppo.

La sua presenza mette alla prova l’amicizia tra tre compagni — Antero, Pasini e Mitis — e incide sulle loro relazioni, facendo emergere tensioni e contrasti.

Il cast include Stella Wendick nel ruolo di Fred, affiancata da Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno. Il film esplora le dinamiche adolescenziali legate all’identità e all’appartenenza, mostrando come l’arrivo di un elemento nuovo possa modificare rapporti radicati e costringere i protagonisti a confrontarsi con equilibri inediti.

La produzione: coproduzione italo-francese e sostegno regionale

Il progetto è realizzato da Nefertiti Film insieme a Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Films e Arte France Cinéma. La Friuli Venezia Giulia Film Commission ha garantito il sostegno finanziario necessario alla lavorazione.

Le riprese si sono svolte interamente a Trieste e nei territori circostanti, con l’Istituto Galvani scelto come principale location per le scene ambientate nell’istituto tecnico frequentato dai protagonisti. Questa scelta ha permesso di mantenere coerenza narrativa e autenticità visiva rispetto al contesto scolastico del 2007.

Un anno di scuola segna il ritorno di Laura Samani alla regia di un lungometraggio dopo l’esordio con Piccolo corpo, confermando l’impegno della regista triestina nella narrazione di storie legate al territorio e all’adolescenza.

I riconoscimenti a Venezia: premi a Giacomo Covi e a Laura Samani

Il film è stato presentato in concorso all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha ottenuto diversi riconoscimenti ufficiali. Tra questi figura il Nuovo Imaie Talent Award – Premio Fabio Sartor, destinato ai giovani interpreti per valorizzare talenti emergenti del cinema italiano.

Giacomo Covi ha ricevuto il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile, attestando la qualità recitativa del cast. A Laura Samani è stato assegnato il Premio Pedicini “Autrici Under 40” per la regia, che evidenzia il contributo delle registe italiane under 40 nel panorama cinematografico contemporaneo. I premi certificano la rilevanza artistica dell’opera prima della distribuzione nazionale.