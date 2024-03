UNISOB apre le porte delle sue aule universitarie

In occasione della Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla Fondazione CRUI e con il patrocinio del MUR, l’Università Suor Orsola Benincasa (UNISOB) si appresta a celebrare l’evento “Università Svelate” il 20 marzo 2024, aprendo le sue porte a cittadini, famiglie, studenti e tutti gli interessati. Questa iniziativa prevede una serie di attività concepite per offrire un assaggio della vita accademica e delle diverse aree di studio presenti in Ateneo.

Università Svelate: il programma completo UNISOB

Lezioni Aperte

UNISOB offre una panoramica delle sue discipline con lezioni aperte nei dipartimenti di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Scienze umanistiche, e Scienze giuridiche ed economiche, coprendo argomenti che vanno dall’Antropologia dei simboli al Diritto delle nuove tecnologie.

I Valori della Costituzione nel Pensiero e nell’Opera di Don Milani

Una giornata di studi dedicata all’esplorazione dei valori costituzionali attraverso il pensiero e l’opera di Don Milani, mirando a riflettere sul suo impegno per la giustizia sociale e l’istruzione come veicolo di inclusione.

Musei Aperti

L’Università apre al pubblico i suoi musei, offrendo visite guidate al Museo Pagliara e alla Cappella Pignatelli, per consentire ai visitatori di scoprire le collezioni d’arte e la storia culturale custodite dall’Ateneo. Le visite sono gratuite e aperte, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, ed è necessaria la prenotazione sul sito dell’Ateneo.

Restauro in Diretta

L’evento prevede anche dimostrazioni di restauro dal vivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assistere alle tecniche e ai processi impiegati nel restauro di opere d’arte, eseguiti dagli studenti sotto la guida dei docenti. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito, entro il 19 marzo.

Diventare Insegnanti – Suor Orsola Spiega

Infine, un incontro è dedicato alla formazione degli insegnanti, illustrando i percorsi didattici e le sfide attuali dell’istruzione, in linea con la lunga tradizione pedagogica dell’UNISOB e il suo impegno nella formazione di futuri educatori.

In sintesi, “Università Svelate” presso l’UNISOB si presenta come un’occasione arricchente per avvicinare la comunità agli ambiti accademici, culturale e sociale dell’Università, attraverso un programma diversificato che spazia dalla didattica aperta a iniziative culturali e di riflessione sul ruolo dell’educazione e della cultura nella società contemporanea.