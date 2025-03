L'università del Sussex lancia corso su giustizia climatica

L’Università del Sussex si prepara a fare storia nel panorama accademico britannico con il lancio del primo corso di laurea dedicato alla giustizia climatica nel Regno Unito. Il nuovo programma, denominato ‘Climate Justice, Sustainability and Development‘, prenderà il via nel 2026 e rappresenta una risposta concreta alle sfide ambientali contemporanee.

Questo percorso formativo innovativo è stato progettato per fornire agli studenti competenze specifiche in ambiti cruciali come la politica climatica, l’attivismo ambientale e i diritti umani legati all’ambiente. In un momento storico in cui le questioni climatiche assumono un’importanza sempre più centrale nel dibattito globale, questa iniziativa si distingue per il suo approccio multidisciplinare e la sua rilevanza per le nuove generazioni di professionisti nel settore della sostenibilità.

Approccio pratico e innovativo

Il dott. Will Lock, co-convenor del nuovo corso e docente di sviluppo internazionale e antropologia, ha illustrato l’innovativo approccio pratico adottato dall’università. Il programma integra esperienze concrete come l’utilizzo del giardino forestale alimentare del campus, dove gli studenti possono applicare direttamente i concetti appresi.

Una delle caratteristiche distintive del corso è l’introduzione di metodi di valutazione non convenzionali: invece dei tradizionali saggi scritti, gli studenti creano podcast per comunicare efficacemente le tematiche ambientali. Questa metodologia permette di sviluppare competenze comunicative moderne e raggiungere un pubblico più ampio, preparando gli studenti alle sfide reali nel campo della giustizia climatica.

Risposta alle richieste degli studenti

Un recente sondaggio condotto dal Future Forum ha evidenziato come il 72% dei giovani tra i 14 e i 18 anni desideri ricevere un’educazione più approfondita e rigorosa sul tema del cambiamento climatico. Questa iniziativa dell’Università del Sussex si allinea perfettamente con le aspettative delle nuove generazioni, sempre più consapevoli dell’urgenza di affrontare le sfide climatiche.

Il dott. Lock ha sottolineato come gli studenti mostrino un crescente interesse verso la giustizia climatica, motivato dalle trasformazioni ambientali che stanno osservando in prima persona. Questo coinvolgimento diretto si traduce in una domanda concreta di formazione specializzata, che permetta di comprendere non solo gli aspetti scientifici del cambiamento climatico, ma anche le sue complesse implicazioni politiche e sociali.

Moduli e programmi correlati

Il nuovo corso di laurea offre un’ampia gamma di moduli specializzati che si integrano tra loro per fornire una formazione completa sulla giustizia climatica. Tra questi spicca il modulo ‘Political Ecology and Environmental Justice‘, dove gli studenti lavorano in gruppo per creare podcast informativi su casi di studio specifici.

Particolarmente innovativo è il modulo ‘The Climate Crisis, Criminology & the Justice System‘, che approfondisce il legame tra crimini ambientali e sistema giudiziario, analizzando come quest’ultimo possa sia contribuire all’ingiustizia ambientale sia essere vulnerabile ai disastri climatici. Questo approccio multidisciplinare permette agli studenti di sviluppare una comprensione olistica delle sfide ambientali contemporanee.

Riconoscimento globale e supporto agli studenti

La School of Global Studies dell’Università del Sussex vanta un prestigio internazionale per la sua eccellenza nella ricerca e nella didattica, particolarmente nei campi delle disuguaglianze globali e della giustizia climatica. Per rendere il corso accessibile a un maggior numero di studenti meritevoli, l’università ha istituito la ‘Climate Leaders Scholarship‘, che offre un contributo annuale di £3.000 a partire da settembre 2025.

Questo supporto finanziario si accompagna a un programma di mentoring personalizzato e opportunità di sviluppo progetti, confermando l’impegno dell’istituzione nel formare i futuri leader della sostenibilità.