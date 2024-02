Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, gli studenti al training center Lavazza

Da oggi, 12 febbraio 2014, e fino al 16, gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo avranno la possibilità di apprendere tutti i segreti che si nascondono dietro il caffè. Scopriranno tutto ciò che c’è da sapere a riguardo: a partire dalla filiera e fino alla tazzina che ci concediamo nei più svariati momenti della giornata. Non senza un approfondimento sul tema della sostenibilità. Tutto questo grazie agli esperti del Training center Lavazza, che guiderà i ragazzi in un viaggio tematico alla scoperta di una delle bevande più amate nel mondo.

Gli studenti dell’UNISG al training center Lavazza

L’Università di Scienze Gastronomiche e Slow Food vantano da anni una collaborazione con Lavazza. E, anche grazie a questa, gli studenti che frequentano l’ateneo di Pollenzo potranno partecipare allo stage nella sede torinese del Training Center dell’azienda. Fondato nella città del Lingotto nel 1989, vanta oggi più di 55 punti in tutto il mondo. Il suo scopo è quello di diffondere “il sapere sull’espresso a professionisti del settore e coffee lover”. Insomma: a chi non piace il caffè? Il suo aroma invitante, il suo effetto stimolante, il fatto di essere associato a piacevoli momenti di socializzazione, come incontri con gli amici al bar o pause lavoro con i colleghi, lo rendono molto più che un semplice liquido di colore scuro. Alcuni ne hanno sviluppato una vera e propria dipendenza.

Il training prevede 5 giornate dense di argomenti. Tra i temi che verranno affrontati ci saranno nozioni di base quali la storia del caffè ed i suoi metodi di preparazione e degustazione. Spazio anche agli aspetti più tecnici e a quelli di natura manageriale. Argomenti di grande interesse per chiunque abbia una passione per la bevanda, ma ancora di più per chi abbia scelto di intraprendere un percorso di studi nell’ambito della gastronomia. Per chi, insomma, aspiri ad ottenere conoscenze e abilità multidisciplinari relative alla cultura del cibo a 360 gradi. Dalla preparazione e produzione gastronomica, alla promozione e valorizzazione territoriale.

Training Center Lavazza, il programma

Lo stage avrà inizio con l’accoglimento degli studenti da parte del Presidente del Gruppo Lavazza, Giuseppe Lavazza, e di Marcello Arcangeli (Direttore Training Center Lavazza), i quali racconteranno loro la storia del Gruppo, i progetti e gli obiettivi raggiunti in tutti questi anni (più di un secolo). Fatto questo, si entrerà nel vivo dell’argomento affrontando la storia e la diffusione del caffè in Italia e nel mondo, nonché la classificazione botanica e la produzione del caffè, con tutte le fasi: dalla raccolta fino alla lavorazione della materia prima.

Il secondo giorno sarà il momento di toccare con mano ma, soprattutto, di assaggiare. Dopo una mattina dedicata alla teoria, gli studenti potranno alternarsi nei diversi laboratori all’interno dei quali, tra l’altro, potranno vedere dal vivo i metodi di estrazione. Ma anche, più banalmente, come preparare un espresso o un cappuccino nella maniera corretta. Molto spazio verrà dato, comunque, alle nozioni teoriche relative all’analisi sensoriale e alla terminologia per la descrizione organolettica. Faranno parte del programma anche aspetti prettamente commerciali, dalle strategie di marketing alla comunicazione. L’ultimo giorno sarà dedicato alla visita al principale stabilimento produttivo e all’area Factory 1895 Coffee Designers by Lavazza.

