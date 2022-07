Università, pubblicata la Classifica 2022/23 del Censis

È stata pubblicata la nuova Classifica Censis delle Università italiane. Ricordiamo che si tratta di una analisi dettagliata del del sistema universitario italiano, basata sulla valutazione delle strutture (statali e non statali, divise in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a:

strutture disponibili

servizi erogati

borse di studio

altri interventi in favore degli studenti

livello di internazionalizzazione

comunicazione e servizi digitali

occupabilità

A questa classifica va ad aggiungersi il ranking dei raggruppamenti di classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali secondo la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

Classifica 2022/23 del Censis: i dati

Nell’anno accademico 2021/22 ci sono stati meno iscritti rispetto al passato. Tutta colpa dell’effetto della crisi pandemica: così ci sono stati 9.400 studenti in meno, registrando un calo del 2,8%. Le regioni più colpite da questi effetti negativi sono quelle del Sud, seguire dalle regioni del Centro, del Nord-Ovest. Quelle del Nord-Est invece restano stabili. Sul sito ufficiale del Censis si trovano le graduatorie nel dettaglio ed anche le classifiche della didattica delle lauree triennali, delle magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali. Ora scopriamo quali sono le migliori università italiane!

Classifica 2022/23 del Censis: le graduatorie

Per quanto riguarda i mega atenei statali, ossia quelli con più di 40mila iscritti al primo posto troviamo l’Università di Bologna, con un punteggio totale di 89,8. Ecco la classifica:

Università di Bologna

Università di Padova

La Sapienza di Roma

Università di Pisa

Università di Firenze

Università Statale di Milano

Università di Palermo

Università di Torino

Università di Bari

Federico II di Napoli

In merito ai grandi atenei statali, ossia quelli con iscritti dalle 20mila alle 40mila unità al primo posto troviamo l’Università di Pavia con 91,0 punti. Ecco la classifica:

Università di Pavia

Università di Perugia

Università della Calabria

Università di Venezia Ca’ Foscari

Università di Milano Bicocca

Università di Cagliari

Università di Parma (86,8)

Università di Genova (85,7)

Università di Roma Tor Vergata

Università di Salerno (84,8),

Università di Chieti e Pescara

Università di Roma Tre

Università di Catania

Università di Messina

Per quanto riguarda i medi atenei statali, ossia quelli con iscritti dalle 10mila alle 20mila unità al primo posto troviamo l’Università di Siena con 96,7 punti. Ecco la classifica:

Università di Siena

Università di Trento

Università di Sassari

Università di Trieste

Università di Udine

Università Politecnica delle Marche

Università di Brescia

Università del Salento

Università di Urbino Carlo Bo

Università dell’Insubria

Università di Foggia è undicesima

Università del Piemonte Orientale

Università di Napoli l’Orientale

Università di Catanzaro

Università di Napoli Parthenope

In merito ai piccoli atenei statali, ossia quelli che hanno fino a 10mila iscritti al primo posto troviamo l’Università di Camerino con 99,5 punti. Ecco la classifica:

Università di Camerino

Università di Macerata

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università di Cassino

Università della Tuscia

Università della Basilicata

Università di Teramo

Università del Sannio

Università del Molise

Per quanto riguarda i Politecnici al primo posto c’è il Politecnico di Milano (97,0), seguito dal Politecnico di Torino (91,5) e il Politenico di Bari (87,7). In merito agli atenei non statali, infine, tra i grandi (oltre 10mila iscritti) spicca l’Università Bocconi e in seconda l’Università Cattolica; tra i medi (da 5mila a 10mila iscritti) la Luiss seguita dallo IULM; tra i piccoli (fino a 5mila iscritti) in testa la Libera Università di Bolzano, seguita dall’Università di Roma Europea.