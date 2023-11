Università Federico II di Napoli: due anni di eventi per celebrare 800 anni di eccellenza accademica

L’Università Federico II di Napoli, l’istituzione laica più antica al mondo, si prepara a celebrare gli 800 anni dalla sua fondazione con un ricco programma di eventi memorabili che uniranno riconoscimenti, arte, cultura e innovazione. Il primo sarà l’inaugurazione del nuovo anno accademico, lunedì 13 novembre 2023, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un anniversario di significato storico

L’università, che è intitolata a Federico II dal 1992, ha origini molto antiche: la sua fondazione risale infatti al lontano 5 giugno 1224, quando l’imperatore svevo, e re di Sicilia, emanò l’editto istitutivo a Siracusa. Il rettore Matteo Lorito, nel delineare l’importanza di questa celebrazione, sottolinea il lungo percorso che l’Università ha attraversato: «Ottocento anni vuol dire più di 30 generazioni di studenti, penso ai tre Presidenti della Repubblica che abbiamo laureato, ai 10-11 rettori in carica in questo momento laureati qui. Ma il vero significato credo sia quello di ricordare il simbolo di una università che è stata voluta, istituita dallo Stato, una università pubblica nel senso pieno della parola».

Il programma delle celebrazioni

Il calendario prevede numerosi eventi che si svolgeranno fino al 2024, con più di un appuntamento da segnare in calendario. Tra questi, il conferimento della laurea honoris causa ad Andrea Bocelli il 14 novembre e il Villaggio degli Studenti allestito sul lungomare dal 6 al 9 giugno 2024. Spazio poi anche alla divulgazione scientifica con Massimo Recalcati, Maurizio de Giovanni e Alessandro Barbero, per finire con il racconto della storia dell’ateneo da parte di Alberto Angela il 5 giugno 2024, giorno del compimento dell’ottocentesimo compleanno.

L’intervento del Presidente Sergio Mattarella

L’inaugurazione dell’anno accademico avrà luogo nell’Aula Magna storica dell’Università e sarà presieduta dal Presidente Sergio Mattarella; interverrà alla cerimonia anche Annamaria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, sottolineando ulteriormente l’importanza di questo evento per l’istruzione superiore in Italia.

Nella stessa giornata, il Presidente Mattarella inaugurerà i nuovi ambulatori specialistici di cardiologia, pediatria, endocrinologia presso il campus di Scampia. La scelta di creare i laboratori proprio in questa zona vuole essere un atto simbolico che testimonia l’espansione e la crescita dell’Università non solo nel suo nucleo storico ma anche nella sua capacità di servire la comunità locale. Nel pomeriggio poi, sempre a Scampia, si svolgerà l’assemblea generale della Crui.

Armonia tra cultura e celebrazione

Le celebrazioni per l’anniversario della Federico II non si limitano all’ambito accademico ma abbracciano anche l’arte e la cultura grazie a una serie di opere d’arte permanenti, realizzate da artisti come Asad Ventrella, Lello Esposito e Ciop&Kaf, che aggiungeranno un tocco di creatività alla celebrazione.

Con tutti questi eventi che abbracciano arte, scienza e cultura, il rettore Lorito sottolinea l’obiettivo di lasciare un’impronta significativa e duratura. Questo impegno, attraverso due anni di pianificazione e lavoro intenso, vuole essere un omaggio all’importanza dell’università napoletana nella storia dell’istruzione e della formazione.