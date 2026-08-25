Orario scolastico settimanale: competenze di collegio, consiglio e dirigente

La formulazione dell’orario scolastico settimanale si inserisce in un sistema normativo articolato che definisce con precisione il riparto di competenze tra organi collegiali e dirigenza. Il quadro delle fonti è costituito principalmente dal decreto legislativo 297/94, dal contratto collettivo nazionale di lavoro scuola 2019-2021 e dal decreto legislativo 165/2001.

L’art. 7, comma 2, lettera b) del d.lgs. 297/94 attribuisce al collegio dei docenti il compito di proporre i criteri didattici per la formulazione dell’orario delle lezioni, tenendo conto degli indirizzi generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Questo articolo riconosce al collegio una responsabilità specifica sugli aspetti pedagogici della struttura oraria.

Il contratto collettivo nazionale definisce invece gli obblighi di servizio dei docenti attraverso l’art. 43, stabilendo 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria, distribuite su almeno cinque giornate. Lo stesso articolo introduce la possibilità di una flessibilità plurisettimanale che non può eccedere le quattro ore.

Infine, gli artt. 5 e 40 del d.lgs. 165/2001 affidano al dirigente scolastico la direzione e l’organizzazione del lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità e delle norme contrattuali. Il sistema così delineato garantisce che la formulazione dell’orario risponda a esigenze didattiche, tutele contrattuali e responsabilità organizzative in un equilibrio tra collegialità e gestione.

Il ruolo del collegio dei docenti nella definizione dei criteri didattici

Il collegio dei docenti rappresenta l’organo collegiale chiamato a proporre i criteri specifici di natura didattica per la formulazione dell’orario scolastico settimanale. Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, lettera b) del d.lgs. 297/94, al collegio spetta definire le linee guida che orientano la distribuzione delle lezioni e delle attività didattiche, tenendo conto degli indirizzi generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto.

I criteri elaborati dal collegio docenti hanno ricadute dirette sulla qualità dell’insegnamento: determinano la distribuzione equilibrata delle discipline lungo la settimana, garantiscono la continuità didattica e rispettano i tempi di apprendimento degli studenti. Le scelte del collegio devono risultare coerenti con la programmazione educativa annuale e con il piano delle attività deliberato dallo stesso organo.

In sostanza, il collegio traccia il perimetro didattico entro cui il dirigente scolastico costruirà poi l’orario operativo, assicurando che le esigenze pedagogiche guidino l’organizzazione del tempo scuola piuttosto che subordinarsi a logiche meramente amministrative.

Il perimetro del consiglio di istituto: settimana corta e orari di ingresso/uscita

Il consiglio di istituto esercita potere deliberante su aspetti strutturali e non didattici dell’orario scolastico settimanale. Rientra in questa competenza la decisione di adottare la settimana corta, concentrando le lezioni dal lunedì al venerdì anziché distribuirle su sei giornate, e la definizione degli orari di inizio e termine delle attività. Ad esempio, il consiglio può stabilire che le lezioni si svolgano dalle 8:20 alle 13:20 oppure dalle 7:50 alle 12:50.

Queste delibere, di natura organizzativa, devono essere adeguatamente motivate e formalizzate in apposito verbale, poi pubblicate all’albo come previsto dall’art. 43 del d.lgs. 297/94.

La distinzione tra profilo didattico, affidato al collegio, e dimensione strutturale, riservata al consiglio, garantisce un equilibrio tra scelte educative e necessità organizzative della comunità scolastica, assicurando trasparenza e legittimità nelle decisioni che incidono sulla vita quotidiana di studenti e famiglie.

Le ore dei docenti e il potenziamento: obblighi, pubblicazione e flessibilità plurisettimanale

L’art. 43 del CCNL 2019-2021 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria e 18 ore nelle scuole secondarie, distribuite in non meno di cinque giornate. Questi obblighi si applicano a tutti i docenti, compresi quelli impegnati su posti integralmente di potenziamento o su posti misti che combinano ore di lezione tradizionale con ore di potenziamento.

Il comma 4 dell’art. 43 richiede esplicitamente la pubblicazione dell’orario di servizio settimanale per tutte le tipologie di incarico docente. Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale, deliberato dal collegio dei docenti. L’attività di insegnamento segue il calendario scolastico regionale e cessa con il termine delle lezioni.

Il contratto prevede inoltre una flessibilità organizzativa: il comma 9 consente di articolare l’orario su base plurisettimanale, nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in misura non eccedente di norma le quattro ore. Nella pratica, per un docente della scuola secondaria ciò significa che in una settimana l’orario può oscillare tra un minimo di 14 ore (18-4) e un massimo di 22 ore (18+4), garantendo il completamento dell’obbligo d’orario nell’arco temporale pianificato.

La competenza del dirigente scolastico: organizzazione del lavoro e rispetto del contratto

L’elaborazione dell’orario settimanale di servizio dei docenti rientra nelle prerogative del dirigente scolastico, come sancito dagli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001. La norma attribuisce al dirigente la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito scolastico, nel rispetto del principio di pari opportunità e trasparenza.

Il dirigente assume quindi la responsabilità di elaborare un orario che rispetti rigorosamente le disposizioni del contratto collettivo nazionale, in particolare l’articolo 43, comma 5, del CCNL scuola 2019-2021. Questa responsabilità legislativa comporta l’obbligo di garantire la coerenza tra l’orario formulato e i criteri didattici generali deliberati dal collegio docenti.

Sarebbe inopportuno retribuire con il fondo di istituto una commissione incaricata di svolgere un compito che il legislatore affida in via esclusiva alla dirigenza. La formulazione dell’orario resta infatti una competenza dirigenziale non delegabile, pur richiedendo il coordinamento con le delibere degli organi collegiali e il rispetto dei pareri definiti nelle rispettive sedi.