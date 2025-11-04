Università di Goražde non accreditata, il Mur avverte: titoli senza valore legale in Italia

Università di Goražde non accreditata, il Mur avverte: titoli senza valore legale in Italia

Il ministero dell'Università segnala l'International University in Goražde come istituzione non accreditata. I titoli rilasciati non hanno valore legale in Italia.
Università di Goražde non accreditata, il Mur avverte: titoli senza valore legale in Italia
giulias

Il 3 novembre 2025 il ministero dell’Università (Mur) ha inoltrato una nota alla Crui con un avviso ufficiale: prestare massima cautela verso comunicazioni e titoli provenienti da istituzioni estere «a rischio». Il Mur, su segnalazione del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea), ha evidenziato un caso specifico e ha richiamato i rettori a vigilare sull’affidabilità delle università straniere non accreditate. Richiama inoltre responsabilità e misure preventive.

Il caso Goražde e il cambio di denominazione dell’ateneo

L’istituzione segnalata dal Mur è la cosiddetta International University in Goražde, già al centro di indagini per il rilascio di titoli falsi. Recentemente l’ateneo avrebbe adottato una nuova denominazione, presentandosi come American Northwest University of Health Science and Technology o Northwestern University of Health Sciences and Technology.

Nonostante il cambio di nome, la nota del Ministero e la segnalazione del Cimea evidenziano che l’ente non risulterebbe accreditato presso le autorità competenti, mettendo così in dubbio la validità dei suoi titoli.

La normativa e il mancato accreditamento in Bosnia-Erzegovina

L’autorità competente citata nella nota del Mur è l’Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of Bosnia and Herzegovina. La lettera segnala che l’istituzione «non risulterebbe avere gli accreditamenti necessari» presso questa autorità: ciò implica l’assenza dei riconoscimenti formali e l’impossibilità di attestare conformità ai criteri normativi nazionali bosniaci.

La fonte specifica il mancato possesso degli accreditamenti ufficiali.

Il valore legale dei titoli e le ricadute in Italia

I titoli rilasciati dall’istituzione non hanno valore legale in Italia: la nota del Mur avverte che “i titoli e le qualifiche da essa rilasciati «non hanno alcun valore legale»”. Di conseguenza tali titoli non possono essere riconosciuti in Italia, perché non conformi alla metodologia nazionale di valutazione e ai principi della Convenzione di Lisbona.

Questo comporta per studenti e laureati l’impossibilità di ottenere riconoscimenti formali, iscrizione a ordini professionali o validazione per proseguire studi o carriere nel nostro paese ufficialmente.

Il ruolo degli atenei: raccomandazioni e responsabilità

Il Mur raccomanda ai rettori, nella lettera inviata alla Crui, di mantenere la massima cautela e vigilanza verso comunicazioni e richieste provenienti da istituzioni «a rischio». Si invita gli atenei a verificare con attenzione l’origine e l’accreditamento dei titoli stranieri, a sospettare riconoscimenti automatici e a segnalare alle autorità competenti eventuali casi dubbi, limitando così il rischio di validare certificazioni prive di valore legale, e ad aggiornare le procedure interne.

La verifica delle equivalenze e risorse informative per studenti

La verifica delle equivalenze è fondamentale: fare riferimento a enti ufficiali come il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea) permette di accertare la legittimità dei titoli esteri. Studenti e famiglie devono richiedere controlli ufficiali prima dell’iscrizione.

Ti potrebbe interessare

Pnrr, oltre 12mila ricercatori assunti: università a rischio senza misure strutturali
News Scuola e Università

Pnrr, oltre 12mila ricercatori assunti: università a rischio senza misure strutturali

Permessi studio 2026, le 150 ore per universitari ed esami: come richiederli
News Scuola e Università

Permessi studio 2026, le 150 ore per universitari ed esami: come richiederli

Borsa di studio ridotta per errore di compilazione: il Tar Lazio conferma il principio di autoresponsabilità
News Scuola e Università

Borsa di studio ridotta per errore di compilazione: il Tar Lazio conferma il principio di autoresponsabilità

Medicina 2025, aperte le iscrizioni al semestre aperto: prime sessioni a novembre e dicembre
News Scuola e Università

Medicina 2025, aperte le iscrizioni al semestre aperto: prime sessioni a novembre e dicembre

Hackathon all’Università Link di Roma: trionfa OmniVoice, l’IA che riconosce le emozioni
News Scuola e Università

Hackathon all’Università Link di Roma: trionfa OmniVoice, l’IA che riconosce le emozioni

Meloni: “Invertita la tendenza negativa nelle materie STEM”. Le nuove strategie per rafforzare istruzione e occupazione
News Scuola e Università

Meloni: “Invertita la tendenza negativa nelle materie STEM”. Le nuove strategie per rafforzare istruzione e occupazione

Affitti alle stelle per gli studenti fuori sede: nel 2025 la media supera i 440 euro al mese
News Scuola e Università

Affitti alle stelle per gli studenti fuori sede: nel 2025 la media supera i 440 euro al mese

Università Europea di Roma, il progetto PROBEN rivela stress e uso eccessivo dello smartphone tra gli studenti
News Scuola e Università

Università Europea di Roma, il progetto PROBEN rivela stress e uso eccessivo dello smartphone tra gli studenti

Link copiato negli appunti