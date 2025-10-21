Tasse universitarie oltre i limiti di legge: nove atenei nel mirino del Ministero tra sanzioni, rimborsi milionari e richieste di riforma

Le tasse universitarie in Italia presentano irregolarità rilevate in numerosi atenei, con costi che superano i limiti legali, gravando notevolmente su studenti e famiglie. Il Ministero, intervenendo tramite lettera alla CRUI, sollecita misure correttive immediate. L’intervento urgente è assolutamente indispensabile.

La normativa vigente stabilisce che le tasse universitarie non superino il 20% dei finanziamenti statali, come previsto dalla legge 537/1993 e dall’art. 5 della legge 549/1995 modificata nel 1997. La violazione comporta sanzioni e obblighi di restituzione. Violazioni generano conseguenze.

I nove atenei nel mirino: analisi delle violazioni

Nove atenei, tra cui il Politecnico di Milano, l’Università di Torino e di Pavia, hanno superato il limite del 20%, con sforamenti che arrivano fino al 34% in casi emblematici. Le violazioni implicano severe ripercussioni legali e danni reputazionali inaccettabili.

Il Politecnico di Milano ha registrato un superamento critico del 20%, raggiungendo il 34,81% grazie a una maggiore offerta formativa e a una progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici. Questo caso evidenzia le tensioni strutturali del sistema universitario richiedendo interventi urgenti.

L’Università di Torino ha concesso un risarcimento record di 39 milioni di euro, incidendo notevolmente sui bilanci accademici. Questa misura ha indebolito la fiducia degli studenti e istituito un precedente economico-legale cruciale, evidenziando sfide strutturali nel finanziamento universitario in Italia.

L’Università di Pavia è stata condannata a rimborsare 4,8 milioni di euro, secondo il Consiglio di Stato, stabilendo un precedente giuridico rilevante. La sentenza potrebbe influenzare altri atenei, rafforzando il controllo sui superamenti del limite previsto dalla normativa con fermezza.

Il ruolo del Ministero e le prospettive future

Il Ministero dell’Università ha inviato una formale comunicazione alla CRUI, richiedendo analisi dettagliate e proposte per controlli preventivi e riforme normative. Le misure mirano a garantire trasparenza, equità e sostenibilità finanziaria, assicurando verifiche efficaci e immediati miglioramenti nel sistema accademico.

Il confronto internazionale evidenzia come, mentre in Germania e nei paesi scandinavi le tasse universitarie siano contenute o inesistenti, in Italia l’eccesso impatta negativamente la competitività degli atenei, esigendo una revisione strutturale del sistema finanziario accademico per garantire equità duratura.