Università La Sapienza: anno accademico inaugurato con Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti è sicuramente uno dei personaggi più rilevanti degli ultimi tempi in ambito scientifico. La celebre astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), durante la giornata del 10 ottobre 2023 ha inaugurato l’anno accademico dell’Università La Sapienza di Roma, ottenendo il Dottorato honoris causa in Ingegneria Aeronautica. Il prestigioso riconoscimento ricevuto dall’astronauta è stato assegnato dopo la sua lectio magistralis, durante l’apertura dell’anno accademico 2023/2024 della stessa università.

Il dottorato ricevuto dalla Cristoforetti è stato giustificato da Sergio Pirozzoli, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aeronautica. Il rettore ha motivato il riconoscimento mettendo in evidenza l’operato dell’astronauta:

“Con le sue attività in orbita, non solo ha aperto nuove frontiere per l’esplorazione spaziale ponendo anche le condizioni per il miglioramento delle condizioni di vita sul pianeta, ma ha lavorato anche per promuovere l’uguaglianza di genere”.

Samantha Cristoforetti, infatti, è stata la prima donna in Europa a comandare l’ISS (Stazione Spaziale Internazionale), effettuando due importanti missioni nello spazio. “Futura” e “Minerva”, sono stati due importanti viaggi nello spazio per la ricerca aerospaziale e la stessa Cristoforetti. L’ingegnera è riuscita, durante il suo operato, a contribuire nella ricerca dello sviluppo delle tecnologie avanzate nel settore aerospaziale. Inoltre, Samantha è diventata un importante modello per moltissime donne, le quali magari vogliono iniziare gli studi in Ingegneria Aerospaziale. Perfino la Mattel, ha dedicato una bambola all’astronauta, chiamandola “Barbie Samantha”, per gratificare la sua figura e rendere omaggio alle sue attività spaziali.

Nel 2015, la Cristoforetti ha ricevuto un altro importante riconoscimento per le sue attività, direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il titolo onorifico conferitole è stato quello di Cavaliere di Gran Croce, una delle più alte onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La lectio magistralis di Samantha Cristoforetti

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico della prestigiosa Università La Sapienza, l’astronauta ha effettuato un importante discorso nell’Aula Magna dell’università, in occasione anche del 721° anniversario dall’istituzione dell’ateneo. All’apertura erano presenti la rettrice Antonella Polimeni e il sindaco di Latina Matilde Celentano.

La Cristoforetti ha voluto esprimere nella sua lectio magistralis una avvertenza importante:

“Appena qualche settimana fa si è posato sulla Luna il lander indiano Chandrayaan-3: con rammarico devo sottolineare che, tra coloro che hanno raggiunto la Luna, non ci sono né l’Agenzia Spaziale Europea, né una singola nazione europea”.

Secondo l’astronauta, l’Europa dovrebbe mettersi più in gioco nel settore aerospaziale, poiché negli ultimi anni non si sono registrati rilevanti sviluppi riguardanti questo specifico ambito scientifico. Inoltre, nel suo discorso ha comunicato che il veicolo aerospaziale europeo “Argonaut”, è ancora alle prime fasi progettuali e verrà ultimato, presumibilmente, entro un decennio.

Samantha ha, infine, ricordato a tutti i presenti in aula:

“Lo spazio è una industria strategica, è un’opportunità di ricerca e di sviluppo, ed è terreno di collaborazione internazionale. Lo spazio, però, è anche luogo di competizione strategica economica, industriale e militare”.

Insomma, il sogno di uno dei più importanti ingegneri aerospaziali italiani di questi tempi è quello di vedere nello spazio una “astronave europea“. L’obiettivo sarebbe quello di mettersi a confronto con le più grandi potenze specializzate nel settore spaziale, ovvero USA, Russia, Cina e oggi anche India.