Università La Sapienza di Roma tra i migliori atenei al mondo. Il sondaggio del THE

Prima secondo il THE, una grande soddisfazione

Si parla sempre molto della valenza delle università nazionali e spesso si è portati a fornire valutazioni negative. Invece, è sufficiente uno studio del Times Higher Education (THE) per cambiare opinione e dare valore a una notizia che dovrebbe far piacere all’intero tessuto scolastico italiano.

Secondo un primo rilievo del THE effettuato in queste prime settimane del 2025, l’Università la Sapienza di Roma risulta essere la migliore università italiana e la novantesima del mondo in termini di reputazione.

Come stanno le università nazionali?

Dagli ultimi rilevamenti, l’Università di Roma guida la classifica, davanti all’ateneo di Bologna e al Politecnico di Milano. E’ logico che tali risultati si riflettano anche nella classifica mondiale che colloca Bologna al novantaduesimo posto e Milano nella fascia compresa tra la posizione centouno e centocinquanta.

La rettrice del primo ateneo nazionale, Antonella Polimeni, commenta così il risultato:

“Questo risultato mi fa particolarmente piacere perché giunge alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza, quest’anno celebrata per la prima volta nella sede del Polo di Rieti. L’ottima performance dell’Università nella classifica, tra le prime 100 al mondo, conferma il prestigio che Sapienza riscuote a livello internazionale grazie alla qualità della didattica e della ricerca che l’Ateneo intende promuovere e sperimentare anche a livello del territorio”.

Ciò testimonia come le università italiane siano in costante crescita, sia come corsi, sia come opportunità e reputazione. Quanto emerso aumenta il prestigio internazionale degli atenei del Paese.

La classifica mondiale

Il World Reputation Ranking del THE si sviluppa secondo un sondaggio allargato che richiama ben quindici istituzioni in ambito della ricerca e altrettante nell’insegnamento. Il sondaggio del 2025 è stato svolto su un campione di 55.000 risposte a domande poste dal soggetto incaricato.

Al primo posto c’è l’Università di Harvard, ormai in posizione consolidata da ben quattordici anni, mentre alle sue spalle si colloca il MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sul terzo gradino del podio, invece, si posiziona l’Università di Oxford.

Per arrivare alla decima posizione troviamo: Stanford, LVY, Yale, Tsinghua e Tokyo. La prima italiana, come già anticipato è La Sapienza di Roma al 90° posto.

Insieme a Bologna e al Politecnico, questi tre atenei nazionali hanno fatto registrare un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, dimostrando un trend crescente che è utile in ambito internazionale per aumentare il prestigio delle università italiane.

Per quanto questi numeri possano dire in merito alla reale valenza delle relative valutazioni, c’è da porre in luce un fatto inconfutabile. Le università italiane stanno guadagnando prestigio e forma soprattutto dal punto di vista della proposta formativa, giudicata sempre più attuale e di livello. Forse qualche pecca la si avverte a livello di strutture, alcune delle quali ancora “vincolate” a epoche storiche e magari poco attuali. La via tracciata parrebbe comunque essere corretta, come le statistiche e i sondaggi sembrerebbero testimoniare.