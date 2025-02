Lucrez-IA scrive un libro in tre ore

Un innovativo progetto dell’Università di Padova ha raggiunto un traguardo significativo con la presentazione di un libro interamente generato dall’intelligenza artificiale. L’evento si è svolto presso Palazzo Ferro Fini di Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto.

Il volume, frutto di una tecnologia all’avanguardia sviluppata dall’ateneo patavino, rappresenta una pietra miliare nell’applicazione dell’IA in ambito accademico e letterario. Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della digitalizzazione universitaria, offrendo nuove prospettive per studenti e ricercatori interessati alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Il progetto e la tecnologia

Il volume ‘Dialoghi con il futuro: riflessioni sull’era dell’IA generativa‘ è stato realizzato utilizzando Lucrez-IA, uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato dall’Università di Padova. Questo sistema, basato sul modello Claude di Anthropic, trae ispirazione da Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo presso l’ateneo patavino nel 1678.

La realizzazione del libro ha richiesto solamente tre ore per la versione italiana, mentre per le traduzioni in inglese e in veneto sono stati necessari appena 45 minuti per ciascuna versione. Il processo di creazione ha incluso anche il tempo per la revisione e la valutazione di eventuali criticità, dimostrando l’efficienza e l’accuratezza del sistema.

Implicazioni nel mondo universitario

L’architettura tecnologica sviluppata dall’Università di Padova rappresenta un’innovazione significativa nel panorama accademico italiano ed europeo. Il sistema, accessibile all’intera comunità universitaria di oltre 8.000 persone, permette una completa integrazione con la didattica attraverso tutti gli insegnamenti disponibili.

La piattaforma facilita l’interazione diretta tra studenti e docenti, offrendo strumenti avanzati a costi contenuti. L’approccio etico adottato, garantito dalla collaborazione con Amazon Web Services e Anthropic, assume particolare rilevanza in un contesto ancora privo di normative specifiche, ponendo l’ateneo patavino all’avanguardia nell’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale in ambito educativo.

Foto copertina via CorriereUniv