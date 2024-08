Università Popolare degli Studi di Milano: opinioni e recensioni degli studenti

L’Università Popolare degli Studi di Milano è un’istituzione di diritto internazionale con una solida base giuridica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Presa d’atto n. 313 del 14 ottobre 2011. Questo riconoscimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, conferma che i titoli di laurea rilasciati dall’università sono validi ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata in Italia con la legge n. 148 dell’11 luglio 2002. La legittimità di questi titoli è stata ulteriormente ribadita dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza del 23 marzo 2015, confermando che l’Università Popolare degli Studi di Milano opera con “persistente efficacia”.

L’università offre una vasta gamma di corsi di laurea progettati per rispondere alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione. Ecco una panoramica dettagliata di ciascun corso:

Scienze Politiche: il corso esplora i sistemi politici, le relazioni internazionali e le politiche pubbliche. Gli studenti analizzano il funzionamento delle istituzioni politiche, il processo decisionale e le dinamiche del potere a livello locale, nazionale e globale. Il programma prepara professionisti in grado di operare nella governance, nell’analisi politica e nella consulenza strategica.

il corso esplora i sistemi politici, le relazioni internazionali e le politiche pubbliche. Gli studenti analizzano il funzionamento delle istituzioni politiche, il processo decisionale e le dinamiche del potere a livello locale, nazionale e globale. Il programma prepara professionisti in grado di operare nella governance, nell’analisi politica e nella consulenza strategica. Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale: il programma si concentra sulla progettazione e gestione di infrastrutture sostenibili. Gli studenti acquisiscono competenze in ingegneria strutturale, geotecnica, idraulica e ambientale. Il corso prepara i futuri ingegneri a affrontare le sfide della pianificazione territoriale e della gestione ambientale, con un forte focus sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

il programma si concentra sulla progettazione e gestione di infrastrutture sostenibili. Gli studenti acquisiscono competenze in ingegneria strutturale, geotecnica, idraulica e ambientale. Il corso prepara i futuri ingegneri a affrontare le sfide della pianificazione territoriale e della gestione ambientale, con un forte focus sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Scienze della Comunicazione: il corso offre una solida formazione nelle teorie e tecniche della comunicazione. Gli studenti esplorano l’evoluzione dei media, dai tradizionali ai nuovi media digitali, e sviluppano competenze in strategie comunicative, relazioni pubbliche, pubblicità e media planning. Il programma mira a formare esperti in grado di gestire la comunicazione in contesti aziendali, istituzionali e sociali.

il corso offre una solida formazione nelle teorie e tecniche della comunicazione. Gli studenti esplorano l’evoluzione dei media, dai tradizionali ai nuovi media digitali, e sviluppano competenze in strategie comunicative, relazioni pubbliche, pubblicità e media planning. Il programma mira a formare esperti in grado di gestire la comunicazione in contesti aziendali, istituzionali e sociali. Economia e Diritto: il percorso integrato combina studi economici e giuridici. Gli studenti apprendono i principi dell’economia, la gestione aziendale, il diritto commerciale e civile. Questo corso prepara professionisti capaci di affrontare questioni economiche complesse con una solida base legale, rendendoli adatti a carriere nel settore pubblico e privato, nella consulenza e nelle organizzazioni internazionali.

il percorso integrato combina studi economici e giuridici. Gli studenti apprendono i principi dell’economia, la gestione aziendale, il diritto commerciale e civile. Questo corso prepara professionisti capaci di affrontare questioni economiche complesse con una solida base legale, rendendoli adatti a carriere nel settore pubblico e privato, nella consulenza e nelle organizzazioni internazionali. Sociologia: il corso di Sociologia analizza le dinamiche sociali e culturali, fornendo strumenti teorici e metodologici per comprendere e intervenire sui fenomeni sociali contemporanei. Gli studenti studiano temi come la stratificazione sociale, le migrazioni, le disuguaglianze, la famiglia, la devianza e le politiche sociali, preparando professionisti in grado di operare nel campo della ricerca sociale, della pianificazione e della consulenza.

il corso di Sociologia analizza le dinamiche sociali e culturali, fornendo strumenti teorici e metodologici per comprendere e intervenire sui fenomeni sociali contemporanei. Gli studenti studiano temi come la stratificazione sociale, le migrazioni, le disuguaglianze, la famiglia, la devianza e le politiche sociali, preparando professionisti in grado di operare nel campo della ricerca sociale, della pianificazione e della consulenza. Criminologia e Scienze Investigative: il programma combina teoria e pratica per preparare gli studenti a carriere nel campo della sicurezza, delle indagini e della giustizia penale. Il corso copre argomenti come la criminologia, la psicologia criminale, la sociologia della devianza, le tecniche investigative, e la gestione della scena del crimine. I laureati sono pronti a lavorare in ambiti come le forze dell’ordine, la sicurezza privata, e le organizzazioni internazionali di giustizia.

il programma combina teoria e pratica per preparare gli studenti a carriere nel campo della sicurezza, delle indagini e della giustizia penale. Il corso copre argomenti come la criminologia, la psicologia criminale, la sociologia della devianza, le tecniche investigative, e la gestione della scena del crimine. I laureati sono pronti a lavorare in ambiti come le forze dell’ordine, la sicurezza privata, e le organizzazioni internazionali di giustizia. Scienze del Counseling: questo percorso forma professionisti nelle tecniche di supporto e consulenza. Gli studenti apprendono metodi di ascolto attivo, tecniche di intervento, e strategie per aiutare individui e gruppi a superare difficoltà personali e professionali. Il corso prepara counselor in grado di operare in ambiti come la salute mentale, l’educazione, le risorse umane, e il supporto alle famiglie.

questo percorso forma professionisti nelle tecniche di supporto e consulenza. Gli studenti apprendono metodi di ascolto attivo, tecniche di intervento, e strategie per aiutare individui e gruppi a superare difficoltà personali e professionali. Il corso prepara counselor in grado di operare in ambiti come la salute mentale, l’educazione, le risorse umane, e il supporto alle famiglie. Scienze del Coaching: il corso sviluppa competenze per guidare e motivare individui e team verso il raggiungimento di obiettivi personali e professionali. Gli studenti imparano tecniche di coaching, leadership, e sviluppo personale. Il programma prepara coach professionisti in grado di operare in contesti sportivi, aziendali, e di sviluppo personale.

il corso sviluppa competenze per guidare e motivare individui e team verso il raggiungimento di obiettivi personali e professionali. Gli studenti imparano tecniche di coaching, leadership, e sviluppo personale. Il programma prepara coach professionisti in grado di operare in contesti sportivi, aziendali, e di sviluppo personale. Scienze Olistiche: questo programma integra diverse discipline per promuovere il benessere fisico, mentale e spirituale attraverso approcci naturali e alternativi. Gli studenti studiano la medicina naturale, la nutrizione, le terapie corporee, la meditazione e altre pratiche olistiche. Il corso prepara professionisti in grado di offrire consulenze olistiche e gestire centri di benessere.

questo programma integra diverse discipline per promuovere il benessere fisico, mentale e spirituale attraverso approcci naturali e alternativi. Gli studenti studiano la medicina naturale, la nutrizione, le terapie corporee, la meditazione e altre pratiche olistiche. Il corso prepara professionisti in grado di offrire consulenze olistiche e gestire centri di benessere. Scienze Motorie e Attività Sportive: il corso prepara professionisti nel campo dell’educazione fisica, della preparazione atletica e della gestione delle attività sportive. Gli studenti acquisiscono conoscenze in fisiologia, biomeccanica, nutrizione sportiva, e metodologia dell’allenamento. Il programma prepara educatori fisici, allenatori e manager sportivi in grado di promuovere attività fisiche e sportive a vari livelli.

Per ulteriori dettagli sui corsi e le modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’università. Inoltre, l’università mantiene una presenza attiva sui principali social media, dove è possibile seguire aggiornamenti, eventi e testimonianze degli studenti:

Università Popolare degli Studi di Milano: recensioni e opinioni degli studenti

In un recente articolo pubblicato su Marie Claire Marco Grappeggia, presidente dell’Università Popolare degli Studi di Milano, ha affermato che negli ultimi anni c’è stato un incremento del +5% delle iscrizioni di donne non più giovanissime, in linea con la tendenza delle iscrizioni di over 40 pari a circa il 30% tra uomini e donne. Questo dato aiuta a contestualizzare meglio le opinioni e le recensioni più recenti pubblicate dagli studenti dell’Università Popolare degli Studi di Milano, che in molti casi ha offerto una seconda opportunità di crescita personale e professionale, mostrandosi in grado di accogliere studenti di tutte le età e fornire loro strumenti utili per il miglioramento continuo. Molti degli studenti meno giovani, infatti, sono già professionisti affermati o genitori con famiglia che apprezzano l’università telematica per il fatto che permette loro di sfruttare il tempo libero per investire nella propria formazione e studiare con piani di studio elastici e sostenibili. Leggendo le recensioni dell’Università Popolare di Milano emergono i feedback degli studenti che sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi accademici senza dover rinunciare ai propri impegni lavorativi.

Recensioni su Google My Business

Accedendo alla scheda Google My Business dell’università, abbiamo selezionato alcune delle migliori recensioni degli studenti. Eccone un estratto:

“L’Università Popolare degli Studi di Milano è un’eccellente istituzione che offre una vasta gamma di corsi e programmi educativi per arricchire le conoscenze e le competenze degli studenti. Con un corpo docente qualificato e un ambiente accogliente, l’università si impegna a promuovere l’apprendimento continuo e la crescita personale. Consiglio vivamente questa istituzione a chiunque cerchi opportunità di apprendimento stimolanti e di qualità.”

“Il percorso formativo è stato molto interessante e lineare con la mia organizzazione. Grazie alla libera visione delle lezioni ho potuto organizzare al meglio e coincidere i miei impegni lavorativi con lo studio”

“Ho trovato questa università fantastica in tutti i suoi aspetti, si è laureato qui mio cugino e mi è stata consigliata da lui ed infatti sono rimasto davvero soddisfatto. Tutto il personale è molto preparato.”

“Laurearsi mentre si lavora è un compito tutt’altro che semplice, e trovare un istituto che lo renda possibile, guidandoti lungo il percorso, è altrettanto impegnativo. Ho scelto questa università per avere la possibilità di seguire le lezioni da casa, considerando il mio contratto di lavoro part-time. Il corpo docente è altamente competente, attento e incredibilmente meticoloso, sia nella preparazione delle lezioni che nelle valutazioni. Quello che ancora mi colpisce è la loro costante presenza e la completa disponibilità, sia da parte dei docenti che dei tutor. Ho voluto condividere questa recensione perché credo che ci siano delle valide alternative nell’ambito dell’istruzione, ed è giusto che vengano riconosciute e adeguatamente pubblicizzate.”

“Mi sono iscritta da poco perché ho deciso di completare gli studi interrotti anni fa e prendere finalmente la laurea in Scienze della Comunicazione. Ho optato per questa università per avere la possibilità di seguire le lezioni da casa, visto che ho un contratto di lavoro part time e due figlie piccole. Sto riuscendo ad organizzarmi secondo i miei tempi e l’ho trovata una struttura molto comoda e flessibile, mi ha piacevolmente sorpreso la velocità con cui ho ricevuto le informazioni che mi occorrevano e la chiarezza delle stesse.”

Altre opinioni positive vengono testimoniate ad ogni cerimonia di consegna delle lauree all’Università Popolare degli Studi di Milano , occasione per ospitare eventi di grande importanza che attirano migliaia partecipanti. Le celebrazioni di fine anno includono di solito difese di tesi, conferenze e il conferimento delle lauree, tra ospiti illustri (all’ultima cerimonia del 28 giugno erano presenti membri del Ministero dell’Istruzione di Costa d’Avorio e Burkina Faso e alcuni senatori e parlamentari della Repubblica Italiana) e testimonianze di docenti e studenti.

Le opinioni e le testimonianze dei VIP

“Io penso che oggi essere campione del mondo non è il massimo. Oggi è il massimo essere una persona che sa, una persona che deve sapere. Io una laurea l’avevo già presa, quella laurea dell’82 a Madrid, ma era una laurea un pò limitata, calcistica, che hanno apprezzato tutti in Italia, però io apprezzo di più quella di questa sera, questa è stata una serata magnifica per me, non c’è Coppa del Mondo che tenga.” Con queste parole Alessandro Altobelli, campione del mondo con la nazionale di calcio italiana nel 1982, commentava il conseguimento del suo diploma di laurea presso l’Università Popolare degli Studi di Milano (qui il video integrale). Come lui anche altri personaggi popolari come Filippo Galli, Romano Prodi, Giuseppe Gabbiani, Mario Furlan, Tommaso D’Apri, Bali Lawal, Fiorenzo Caponera, Andrea Pirlo, Fiona May si sono diplomati presso questa università, che ha anche pubblicato un sito internet per raccogliere le storie di vip che l’hanno frequentata e che parlano di passione, talento, impegno e volontà di raggiungere i propri orizzonti. L’Università Popolare degli Studi di Milano è stata apprezzata per la sua brillante capacità di offrire una preparazione fondamentale per la vita ed una solida formazione culturale, non solo aiutando a scegliere la carriera, ma anche a comprendere la complessità sociale. I vip citati, così come le migliaia di studenti che hanno pubblicato recensioni ed opinioni positive sull’Istituto, hanno dimostrato che, nonostante i loro successi professionali, decidono di tornare a studiare, dimostrando coraggio, determinazione e umiltà, enfatizzando l’importanza dell’istruzione continua per mantenere alti standard professionali.

Sponsored by Università Popolare degli Studi di Milano