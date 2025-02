Università: quanto costa studiare in Italia da Nord a Sud

Le tasse universitarie variano fino al 28% tra Nord e Sud, con le facoltà scientifiche più costose rispetto a quelle umanistiche.

Il costo per frequentare un ateneo pubblico in Italia si attesta in media sui 2.594,28 euro annui, con una leggera diminuzione del 2,31% rispetto all’anno precedente. L’importo può variare notevolmente a seconda della posizione geografica, dell’università e della facoltà scelta. Secondo il Rapporto sulla tassazione universitaria di Federconsumatori, realizzato in collaborazione con la Fondazione Isscon, le università del Nord Italia presentano una tassazione superiore del 28% rispetto a quelle del Sud e del 15% rispetto a quelle del Centro.

Nel Settentrione, gli studenti devono affrontare una spesa media annua di 2.936,92 euro, mentre nelle regioni centrali il costo scende a 2.555,58 euro; gli atenei del Mezzogiorno, invece, risultano i più economici, con una media di 2.290,33 euro annui. Questo divario emerge dall’analisi delle principali università di ciascuna delle regioni con il maggior numero di studenti: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

Il peso della disciplina di studi

Oltre alla posizione geografica, un altro fattore determinante nel costo delle tasse universitarie è il settore disciplinare del corso di laurea. Le facoltà scientifiche, che richiedono laboratori e attrezzature specializzate, tendono ad avere una tassazione più alta rispetto a quelle umanistiche. Ad esempio, gli studenti di Matematica pagano tra lo 0,51% e il 4,74% in più rispetto ai colleghi di Lettere e Filosofia, a seconda dell’ateneo e della fascia di reddito di appartenenza.

Le politiche delle singole università giocano un ruolo cruciale nella determinazione dei costi. Ogni ateneo, infatti, ha autonomia nel fissare le fasce di reddito e le eventuali agevolazioni disponibili, come la “no tax area”, che esonera dal pagamento delle tasse gli studenti con un ISEE inferiore a una determinata soglia. Ad esempio, l’Università di Milano e quella di Padova estendono l’esenzione fino a 30.000 euro, mentre il limite scende a 26.000-26.500 euro al Politecnico di Torino e all’Università di Torino, e a 24.000 euro alla Sapienza di Roma.

Gli atenei più costosi e quelli più accessibili

L’Università di Milano si distingue come la più costosa, arrivando a rette fino a 4.257,12 euro per le facoltà scientifiche e 3.360,00 euro per quelle umanistiche; seguono l’Università di Pavia, dove il costo massimo è di 4.141,00 euro per i corsi scientifici e 3.343,00 euro per quelli umanistici, e l’Università del Salento, con una tassazione massima di 3.000 euro per entrambe le aree disciplinari.

Tra gli atenei più costosi si trovano anche:

Università di Torino (2.966,00 euro annui per tutte le facoltà)

(2.966,00 euro annui per tutte le facoltà) Sapienza di Roma (2.924,00 euro per le facoltà scientifiche, 2.821,00 euro per quelle umanistiche)

(2.924,00 euro per le facoltà scientifiche, 2.821,00 euro per quelle umanistiche) Università di Padova (2.902,00 euro per tutte le facoltà)

Al contrario, tra le università con le tasse più basse figurano:

Università di Verona (massimo 1.602,00 euro)

(massimo 1.602,00 euro) Università di Salerno (1.602,00 euro)

(1.602,00 euro) Università Federico II di Napoli (1.923,00 euro)

Il quadro che emerge evidenzia differenze significative a seconda della posizione geografica e del tipo di corso di laurea scelto, rendendo il costo degli studi un elemento cruciale nella scelta dell’ateneo da frequentare.