Università telematica: pro e contro

Negli ultimi anni sono tantissimi i ragazzi che si iscrivono ad un’università telematica, vale a dire un’università che attiva corsi online basando il metodo di insegnamento sull’e-learning, cioè l’apprendimento telematico. Comodamente dal proprio pc o dal proprio tablet, scelti Facoltà e corso di laurea, è possibile seguire le lezioni in qualsiasi posto e momento, senza doversi recare presso le sedi universitarie. Si tratta della soluzione ideale per chi lavora già e non ha tempo, per chi è fuori corso e vuole ricominciare, o per chi vuole sperimentare un nuovo metodo di insegnamento al passo con i tempi. Le università telematiche riconosciute dal Ministero sono 11, scopriamo quali sono i pro e contro che bisogna tenere bene a mente prima dell’iscrizione. Studiamoli bene insieme!

Università telematica, pro e contro: i vantaggi

Basandosi sul metodo e-learning, le università telematiche svolgono le proprio lezioni online, in video-conferenza, lezioni che possono essere seguite in qualunque momento della giornata. Attenzione però: gli esami di profitto vanno invece sostenuti presso la sede universitaria di riferimento, e non sono più facili rispetto a quelli delle università classiche. Detto questo, ecco i vantaggi che offrono le università telematiche ai propri iscritti:

Iscrizioni aperte tutto l’anno: ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, basta presentare il modulo di iscrizione compilato, i documenti necessari e pagare la tassa di iscrizione.

ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, basta presentare il modulo di iscrizione compilato, i documenti necessari e pagare la tassa di iscrizione. Lezioni con orari flessibili: che lavora può seguire le lezioni nella pausa pranzo o la sera, collegandosi con qualsiasi dispositivo a disposizione. Ciò è un vantaggio anche a livello economico, in quanto vengono eliminate le spese riguardanti affitto e viaggio.

che lavora può seguire le lezioni nella pausa pranzo o la sera, collegandosi con qualsiasi dispositivo a disposizione. Ciò è un vantaggio anche a livello economico, in quanto vengono eliminate le spese riguardanti affitto e viaggio. Materiale online: dispense e appunti sono disponibili sul portale dell’universtà online, basta scaricare i file che servono per studiare.

dispense e appunti sono disponibili sul portale dell’universtà online, basta scaricare i file che servono per studiare. Tutor: per tutto il percorso di studi ogni studente avrà a disposizione un tutor che lo aiuterà in qualsiasi momento.

Università telematica: gli svantaggi

Non bisogna però trascurare gli svantaggi, non particolarmente rilevanti ma che bisogna tenere comunque in considerazione:

Retta più alta rispetto alle statali: le tasse, razionalizzate spesso in più rate, sono più alte rispetto a quelle delle università statali. Tuttavia bisogna considerare che frequentando un’università online vengono annullati i costi riguardanti vitto, alloggio e mezzi di trasporto.

le tasse, razionalizzate spesso in più rate, sono più alte rispetto a quelle delle università statali. Tuttavia bisogna considerare che frequentando un’università online vengono annullati i costi riguardanti vitto, alloggio e mezzi di trasporto. Non c’è la possibilità di interagire con i colleghi: non si ha la possibilità di conoscere nuove persone e fare amicizia, per cui vi ritroverete a fare gli esami in mezzo a persone che non avete mai visto.

non si ha la possibilità di conoscere nuove persone e fare amicizia, per cui vi ritroverete a fare gli esami in mezzo a persone che non avete mai visto. Non si vive l’università: infine, un altro svantaggio è quello legato alla vita universitaria: amici, coinquilini, feste universitarie non faranno parte della quotidianità di chi si iscrive ad un’università telematica.

Come abbiamo avuto modo di vedere, i vantaggi delle Università Telematiche sono evidentemente maggiori rispetto agli svantaggi.

