L'AI conquista le aule universitarie: l'83% degli studenti dichiara di averla utilizzata almeno una volta

L’intelligenza artificiale ha conquistato le aule universitarie italiane con una diffusione impressionante: l’83% degli studenti ha utilizzato almeno una volta strumenti basati su tecnologie generative, mentre il 49% ne fa un uso regolare. Solo il 7% degli universitari dichiara di non aver mai sperimentato questi strumenti.

L’adozione dell’IA attraversa trasversalmente tutti i livelli del percorso accademico, dalle lauree triennali ai dottorati di ricerca, trasformando radicalmente l’approccio alla produzione di contenuti e alla ricerca.

La rapida adozione senza regolamentazioni

L’integrazione dell’intelligenza artificiale negli atenei italiani si è caratterizzata per una velocità di diffusione sorprendente. Nel giro di pochissimo tempo, questi strumenti hanno trovato spazio nella routine quotidiana degli studenti, senza che le istituzioni universitarie abbiano avuto modo di sviluppare linee guida specifiche o protocolli di utilizzo.

Questo fenomeno rappresenta un cambiamento sostanziale che ha preso forma quasi spontaneamente, in assenza di un dibattito strutturato all’interno del mondo accademico e senza regolamentazioni ufficiali che ne disciplinino l’impiego.

Gli utilizzi per livelli e discipline

I dati rivelano differenze significative nell’adozione dell’intelligenza artificiale tra i diversi livelli accademici. Gli studenti di dottorato mostrano la percentuale più alta di utilizzo (87%), seguiti da quelli delle lauree magistrali (84%) e triennali (83%). Questo dato sfata il pregiudizio che vede l’IA come uno strumento per chi ha minore competenza nella ricerca.

Le statistiche per corso

L’analisi per discipline evidenzia variazioni importanti. Economia e Giurisprudenza registrano i tassi più elevati (85%), mentre le facoltà umanistiche si attestano al 79%. Il database CETU conferma che i contenuti generati tramite IA provengono principalmente da corsi in Biologia, Giurisprudenza e Psicologia.

Le lauree magistrali in Psicologia, Scienze Motorie e Biotecnologie mostrano i livelli massimi di utilizzo, adattandosi alle pressioni dei carichi didattici intensivi.

Le criticità e limitazioni dell’IA

Nonostante l’ampia diffusione, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale presenta problematiche significative che non possono essere ignorate. Il 47% degli studenti ha riscontrato imprecisioni nei contenuti generati, mentre il 43% li ha giudicati eccessivamente vaghi per le proprie esigenze accademiche.

Una criticità particolarmente grave riguarda i riferimenti bibliografici: il 25% degli utilizzatori ha individuato citazioni di fonti inesistenti, un problema che compromette seriamente l’affidabilità del lavoro di ricerca. Questa distorsione rappresenta un rischio elevato per chi deve produrre elaborati che richiedono rigore scientifico e precisione nelle citazioni delle fonti.

I timori e le implicazioni etiche

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli studi universitari non genera solo benefici pratici, ma solleva anche importanti questioni etiche che influenzano profondamente l’esperienza degli studenti. I dati emersi dalla ricerca CETU rivelano un quadro complesso: il 69% degli studenti dichiara di temere che venga scoperto l’uso di questi strumenti durante il proprio percorso accademico.

Questo dato evidenzia una contraddizione significativa nel panorama universitario italiano. Da un lato, l’IA rappresenta uno strumento ormai consolidato e ampiamente utilizzato; dall’altro, persiste un clima di incertezza che genera ansia negli utilizzatori.

Il 28% degli studenti manifesta livelli di preoccupazione particolarmente elevati, mentre solo poco più di uno su quattro affronta l’utilizzo dell’IA senza alcuna pressione psicologica.

Tali timori riflettono l’assenza di regolamentazioni chiare e di linee guida istituzionali che definiscano i confini etici dell’utilizzo dell’IA in ambito accademico. Questa situazione crea un paradosso: gli studenti utilizzano massicciamente tecnologie che potrebbero essere considerate inappropriate dalle istituzioni, generando stress e compromettendo la serenità del percorso formativo.