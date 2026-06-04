Vaccini a scuola 2026/27, le scadenze di giugno e gli adempimenti amministrativi

Le istituzioni scolastiche devono trasmettere alle aziende sanitarie locali gli elenchi completi degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2026/27, avviando così la verifica dell’assolvimento degli obblighi vaccinali. Il documento operativo diffuso alle scuole si rivolge a dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e personale amministrativo, fornendo una guida dettagliata sulle scadenze amministrative successive al passaggio degli elenchi.

La procedura prevede un coordinamento strutturato tra scuole e Asl: dopo la trasmissione degli elenchi, le aziende sanitarie effettuano i controlli incrociando i dati con le proprie anagrafi vaccinali. Le istituzioni scolastiche, ricevuti i riscontri sanitari, devono gestire le fasi successive seguendo un calendario preciso che si articola tra giugno e luglio, garantendo il rispetto della normativa e la corretta informazione alle famiglie.

Le due scadenze di giugno: cosa prevedono gli adempimenti

Dopo il completamento della verifica sanitaria da parte delle Asl, le istituzioni scolastiche devono rispettare due scadenze amministrative collocate nel mese di giugno. Questi termini riguardano sia le segreterie scolastiche, chiamate a coordinare la documentazione ricevuta, sia le famiglie, tenute a regolarizzare eventuali posizioni incomplete.

Il documento operativo allegato fornisce il dettaglio delle azioni previste, mentre gli schemi di sintesi inclusi nel pacchetto di materiali offrono una visione d’insieme delle principali tappe amministrative. Le scadenze di giugno si innestano in un calendario più ampio che prosegue con ulteriori adempimenti a luglio: il 10 luglio è fissato per la presentazione della documentazione da parte delle famiglie, il 20 luglio per la trasmissione degli atti alle Asl.

Questo sistema a fasi successive permette di verificare con precisione l’adempimento degli obblighi vaccinali e di attivare, dove necessario, le procedure di regolarizzazione o i provvedimenti amministrativi.

Le comunicazioni alle famiglie e i casi di esonero o differimento

Le scuole devono inviare alle famiglie una comunicazione specifica per la regolarizzazione degli obblighi vaccinali, atto formale che illustra modalità e termini per la presentazione della documentazione sanitaria. Il documento consente ai genitori di comprendere i passaggi necessari per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o, in alternativa, di giustificare situazioni che esonerano dall’adempimento.

Per orientare le famiglie sono predisposte FAQ dedicate, che rispondono ai quesiti più frequenti sugli obblighi vaccinali per l’accesso ai servizi educativi e alle istituzioni scolastiche. Tali risorse forniscono chiarimenti su tempistiche, certificazioni e modalità di trasmissione, semplificando l’interazione con le segreterie.

La normativa riconosce ipotesi di esonero, omissione e differimento delle vaccinazioni in presenza di specifiche condizioni cliniche certificate. In questi casi la famiglia deve produrre attestazione sanitaria che giustifichi l’impossibilità temporanea o definitiva di effettuare le vaccinazioni obbligatorie, documentazione che verrà valutata congiuntamente dalla scuola e dall’azienda sanitaria per verificarne la conformità alle disposizioni.

Il ruolo delle segreterie: verbali, istruttorie e archiviazione

Le segreterie scolastiche sono chiamate a produrre una documentazione completa e dettagliata dell’intero iter di verifica. Il primo passo è la redazione del verbale di verifica della posizione vaccinale degli alunni, strumento essenziale per certificare lo stato di conformità di ciascun iscritto e registrare eventuali irregolarità emerse dopo il riscontro delle Asl.

Nei casi più critici, quando la documentazione risulti insufficiente o assente, il Dsga deve predisporre una relazione istruttoria finalizzata all’adozione di provvedimenti formali. Questa relazione costituisce il presupposto per l’eventuale decreto di decadenza dall’iscrizione per la scuola dell’infanzia, un atto amministrativo per il quale sono disponibili modelli operativi standardizzati.

Completa il quadro documentale la circolare interna sugli adempimenti vaccinali per l’anno scolastico 2026/2027, che coordina tutte le fasi procedurali e fornisce indicazioni al personale. Particolare attenzione va riservata al documento sulla vaccinazione antitetanica e attività laboratoriali, che integra obblighi sanitari e sicurezza negli istituti tecnici e professionali.