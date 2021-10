Dove andare ad Halloween 2021: 8 città da visitare

Halloween 2021 è dietro l’angolo: hai già deciso dove andare? Vestirsi da fantasma o da supereroe e girovagare per il quartiere in una folle corsa per le caramelle è un rito comune a molti, ma non tutti vogliono rimanere nella propria città in occasione della notte delle streghe. Vogliamo darti alcuni suggerimenti su dove andare ad Halloween: destinazioni di viaggio decisamente inquietanti ma dove puoi divertirti in sicurezza.

Leggi: Halloween

Halloween 2021: le città più inquietanti da visitare

Halloween è una celebrazione di origine celtica molto sentita negli Stati Uniti ma che, negli ultimi anni, ha preso piede in tutta Europa tanto che ormai sia i bambini che i più grandi la aspettano con ansia. Le festa cade il 31 ottobre quindi, se si ha in mente di trascorrerla in modo speciale, è tempo di cominciare a pensare alle mete più suggestive da raggiungere. Vediamo insieme quali sono.

1. Bran, in Transilvania

Sicuramente la meta più suggestiva in cui trascorrere Halloween è l’inquietante regione della Transilvania, in Romania. È lì che sorge il Castello di Bran, conosciuto da tutti come dimora del celeberrimo Conte Dracula. La leggenda, in verità, riprende la storia di Vlad l’Impalatore che potrete ripercorrere grazie ad una visita speciale al castello organizzata proprio per il 31 ottobre.

2. Edimburgo, in Scozia

Edimburgo è un’altra città da brividi che potrebbe essere una meta perfetta per Halloween. Nel periodo in cui la peste terrorizzava l’Europa intera, centinaia di persone sono state murate vive all’interno dei sotterranei della città. I più coraggiosi potranno approfittare del 31 ottobre per fare un giro proprio nella parte sotterranea della capitale in cui molti affermano di sentire ancora le voci delle vittime della peste.

3. Halloween 2021 a Londra, in Inghilterra

Una delle leggende più affascinanti di cui ancora si parla a Londra è quella inerente al fantasma di Anna Bolena, uccisa dal marito Enrico VIII. Per questo ad Halloween è d’obbligo visitare la Torre di Londra, il castello storico dimora del famigerato re.

4. Berlino, Germania

Berlino è fantastica, ricca di cose da vedere e da fare, specie ad Halloween, quando offre la possibilità di visitare lo Spreepark, il luna park abbandonato nel cuore della città. Ma si può anche optare per la cosiddetta “montagna del diavolo”, Teufelsberg, dove si trova un’ex stazione di spionaggio sovietica abbandonata. Se ami il brivido è proprio la meta che fa per te. Ma anche se non lo ami: potrai festeggiare in uno dei tanti club nei quali solitamente si organizzano party a tema.

5. Parigi, in Francia

Se si decide di trascorrere Halloween a Parigi, sarà immancabile una visita al Cimitero di Pere Lachaise. Si tratta di un luogo tanto affascinante quanto inquietante, scelto per la propria ultima sepoltura da tantissime celebrità come Proust, Chopin, Oscar Wilde e Jim Morrison.

6. Halloween 2021 a Venezia, in Italia

Una delle città italiane più misteriose è sicuramente Venezia. Sono tantissime le leggende che circolano per le sue sue strade, ma la più suggestiva è quella che riguarda il palazzo Ca Dario, i cui proprietari o affittuari sono sempre morti in forma violenta o improvvisa. Halloween sarebbe il momento perfetto per visitarlo!

7. Praga, Repubblica Ceca

La città dell’esoterismo per eccellenza, è ricca di luoghi che sono avvolti dal mistero. Anche se qui Halloween non si celebra così come negli Stati Uniti la città, con i suoi suggestivi palazzi antichi, i vicoli tenebrosi ed i tanti angoli avvolti dall’ombra è il luogo ideale per trascorrere il 31 ottobre. Anche qui sono in programma diversi eventi a tema. Ma, per conoscere il lato oscuro di Praga, partecipa al tour spettrale nella Città Vecchia.

8. Napoli, in Italia

Torniamo in Italia e ci spostiamo a Napoli. Forse non tutti lo sanno, ma a Napoli Halloween rappresenta un grande evento annuale. Evento in occasione del quale è possibile partecipare, tra gli altri, all’Halloween Tour alla scoperta di ogni angolo del centro antico e dei misteri, degli aneddoti e delle storie più inquietanti che la città nasconde. In maschera o meno, ti consigliamo di farne parte ma, se non sei un fanatico del brivido, puoi sempre limitarti ad un giro della Napoli sotterranea, di giorno magari.

Leggi anche: