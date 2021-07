Campeggi in Italia sul Mare: quali sono i più belli

Amanti del campeggio, volete sapere quali sono i più belli d’Italia direttamente sul mare? Oggi ci catapultiamo virtualmente lì scoprendo i più belli, dandovi anche qualche consiglio utile su come trascorrere le vostre vacanze. Esistono diversi modi di trascorrere le vostre vacanze, in hotel, in b&b, in appartamento e per finire in campeggio. Se vi piacciono le vacanze wild, a contatto con la natura, il campeggio fa per voi. Ma non perdiamo altro tempo, scopriamo i più belli, siamo sicuri che dopo averci letto correrete subito in un’agenzia di viaggio a prenotare il vostro viaggio.

Campeggi direttamente sul mare: Sardegna

Ci piace vincere facile, e iniziamo proprio a mostrarvi, per quanto possibile, il primo della nostra lista. Si tratta del Baia Holiday e ce ne sono almeno quattro nel cuore della Sardegna del Nord e si trova direttamente sul mare turchese e cristallino della Costa Smeralda, Alghero e Vignola Mare.

Campeggi più belli d’Italia: Veneto

Si, questo secondo campeggio lo abbiamo trovato, per voi, in Veneto in particolare a Caorle. Si chiama Adria Holiday e dispone di piscina, animazione, corsi, miniclub e tanto altro divertimento per giorni da dedicare solo a voi e al vostro relax.

Campeggi sul mare in Italia: Puglia

A Fano, in Puglia, trovate uno dei campeggi sul mare tra i più belli d’Italia, il Camping Mare Blu dotato di tutti i servizi con l’unico scopo di far trascorrere dei giorni dedicati al sano riposo e al relax che tutti meritano dopo un anno pieno di lavoro.

Campeggi direttamente sul mare: Roma

Anche a Roma, per la precisione a Nettuno, abbiamo trovato uno dei camping più belli; si tratta del Camping Village Isola Verde dotato, anch’esso, di comfort e di servizi che possano rendere le vacanze di chi lo sceglie uniche e indimenticabili.

Campeggi in Italia: Salerno

Non può mancare nel nostro elenco il Camping Village Paestum, ad Eboli, dotato di tutti i comfort e di quei servizi che rendono le vacanze ancor più speciali. L’obiettivo è sempre lo stesso: soddisfare le esigenze e le richieste del cliente.

Campeggi direttamente sul mare: Gallipoli

Torniamo ancora in Puglia, questa volta a Gallipoli, e vi mostriamo il Camping La Masseria. Al sol sentire pronunciare Gallipoli si pensa subito all’estate, al divertimento e al bel mare, questo camping rispecchia perfettamente l’idea e non toglie niente alla città.

