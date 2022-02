Partire, viaggiare, fare volontariato: è questo il programma del progetto SVE che prevede la possibilità di partire dai 2 ai 12 mesi per fare un’esperienza di assistenza all’estero (in Europa, in Africa, Asia o Sud America). Un’opportunità unica destinata ai ragazzi tra i 17 e i 30 anni che vogliano entrare in contatto con culture diverse e per acquisire nuove competenze per crescere personalmente e professionalmente.

Dove si può fare lo SVE:

nei Paesi Membri dell’Unione Europea;

nei Paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);

nei Paesi candidati;

nei Paesi dell’est Europa e Caucaso;

altri Paesi nel resto del mondo che hanno sottoscritto un accordo.

Come funziona lo SVE

Per accedere allo SVE bisogna seguire le indicazioni riportate sul bando (Sono aperte fino al 30 novembre le vacancies dirette a Scutari in Albania). L’organizzazione d’invio è responsabile di tutta l’esperienza che vivranno i ragazzi e si dovrà impegnare per supportarlo e dargli tutte le informazioni necessarie alla ricerca dei progetti SVE, alla formazione pre-partenza. L’organizzazione di accoglienza, invece, deve fornire vitto, alloggio, trasporto locale, formazione tecnica e linguistica. Se deciderai di fare questa esperienza, ti verrà messo a disposizione anche un tutor che sarà il tuo punto di riferimento per eventuali dubbi o problematiche legate al progetto.

Lavorerai 5 giorni su 7 per un massimo di 36 ore settimanali, avrai a disposizione, poi , 2 giorni di ferie al mese che saranno cumulabili. Dovrai rispettare le direttive dell’organizzazione di accoglienza svolgendo le mansioni previste dal progetto di volontariato internazionale, oltre ad avere l’obbligo a partecipare a tutta la formazione prevista dal bando. Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere che potrà poi essere inserita nel curriculum e che avrà sicuramente un peso, descrivendo il tuo impegno sociale e la tua capacità di inserirti velocemente in contesti diversi.

L’unico ostacolo alla partenza è che dovrai comunque essere prima selezionato da un’organizzazione che avrà a disposizione diverse domande. Per presentare la tua candidatura avrai bisogno di:

Un curriculum vitae e una lettera motivazionale aggiornati;

e una aggiornati; Compilare l’application form fornita dall’organizzazione che si occupa della selezione.

Non potranno richiederti titoli di studio specifici o l’appartenenza ad un gruppo religioso o politico perché questa è un’esperienza formativa aperta a tutti coloro hanno interesse a lanciarsi nel mondo del volontariato con impegno e dedizione. Al termine del percorso ti verrà rilasciato l’attestato “Youthpass” come prova del progetto che avrai seguito nei mesi di volontariato.

Controlla subito il sito ufficiale per verificare i bandi aperti e fai subito application: è questa un’esperienza che ricorderai per il resto della tua vita.