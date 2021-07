VACANZA LAST MINUTE DI 3 GIORNI: OFFERTE E METE

Avete intenzione di fare vacanza last minute di 3 giorni? Siete capitati nel posto giusto perché noi abbiamo tutte le informazioni che vi servono e siamo qui per condividerle con voi. Probabilmente molti di voi non avranno avuto modo e tempo di organizzare una vacanza lunga e si accontentano di soli 3 giorni di puro relax e divertimento. Dal momento che sono solo pochi giorni, vi suggeriamo di scegliere una località vicina e raggiungibile in poche ore, altrimenti rischiate di passare la maggior parte del tempo a disposizione in auto a guidare o sui mezzi di trasporto. Per quanto riguarda il lato economico, dovete trovare un pacchetto che vi garantisca 3 giorni, compresi vitto e alloggio, a prezzi convenienti, altrimenti non ne vale la pena. Se non avete idee su dove andare, continuando a leggere troverete mete divertenti e alternative e anche qualche consiglio su come trascorrere questi giorni all’insegna del “dolce far niente”, tranne riposo e divertimento.

Leggi anche: Offerte Viaggi in Italia Estate 2018

VACANZA LAST MINUTE DI 3 GIORNI: IDEE

Le vacanze last minute hanno un certo fascino; sono quelle improvvisate, quelle dell’ultimo minuto e quelle per cui si è aspettato tanto per organizzare ma che in un baleno vi verranno proposte dalle agenzie di viaggio. Dovete solo recarvi lì, accomodarvi e spiegare loro quali sono le vostre esigenze e la vostra disponibilità economica; vi prepareranno un pacchetto vacanza coi fiocchi. Prima di andarci, iniziate a leggere le nostre idee; qualcuna, forse, vi incuriosirà e sarete più sicuri:

Venezia: se volete andare per 3 giorni nella città delle maschere, dei canali e delle gondole, la città di Venezia vi spalancherà le porte. Se non avete visitato la città, fatelo ora, e scegliete di pernottare in hotel con spa; ci sono alcuni hotel le cui stanze affacciano su meravigliosi giardini e fatevi coccolare dall’atmosfera di una spa con bagni turchi, piscina e massaggi.

se volete andare per 3 giorni nella città delle maschere, dei canali e delle gondole, la città di Venezia vi spalancherà le porte. Se non avete visitato la città, fatelo ora, e scegliete di pernottare in hotel con spa; ci sono alcuni hotel le cui stanze affacciano su meravigliosi giardini e fatevi coccolare dall’atmosfera di una spa con bagni turchi, piscina e massaggi. Firenze: se vi va di trascorrere una mini vacanza all’insegna dell’arte dovete andare nella bellissima città di Firenze, fate una bella passeggiata sul Ponte Vecchio, fermatevi e ammiratene tutto lo splendore; è da mozzare il fiato.

se vi va di trascorrere una mini vacanza all’insegna dell’arte dovete andare nella bellissima città di Firenze, fate una bella passeggiata sul Ponte Vecchio, fermatevi e ammiratene tutto lo splendore; è da mozzare il fiato. Santa Maria di Leuca: se avete bisogno di tuffarvi a mare, anche se per pochi giorni, andate a Santa Maria di Leuca che vi accoglierà con le sue acque profonde e cristalline e da lì potrete andare anche a fare un bel giro turistico a Lecce.

se avete bisogno di tuffarvi a mare, anche se per pochi giorni, andate a Santa Maria di Leuca che vi accoglierà con le sue acque profonde e cristalline e da lì potrete andare anche a fare un bel giro turistico a Lecce. Roma: c’è sempre un motivo e tempo per andare a visitare la città eterna, le sue infinite piazze, monumenti, musei e palazzi. Se non temete il caldo è il momento ideale per andarci, la città si svuota dei residenti e si riempie di turisti.

Qualche idea ve l’abbiamo data, ora vi diamo qualche altro consiglio utile su come organizzarvi.

Non perderti: Migliori app per vacanze last minute

COME ORGANIZZARE UNA VACANZA LAST MINUTE: CONSIGLI

3 giorni sembrano pochi ma l’importante è goderseli tutti dal primo all’ultimo secondo. Come abbiamo già detto, sarebbe meglio scegliere una destinazione non molto lontana in modo da non impiegare troppo tempo per raggiungerla; che sia di mare o di montagna l’importante è che sia vicina. Recatevi presso un’agenzia seria e affidabile, dite loro i vostri piani e quanto siete disposti a spendere per 3 giorni, vi proporranno sicuramente un viaggio a cui difficilmente potrete dire no. Portate veramente lo stretto indispensabile, pochi cambi, poche scarpe, qualche medicina per prevenzione e tanta tantissima voglia di divertirvi. Viaggiate sereni, tranquilli, portando con voi la voglia di evadere, di scoprire nuovi luoghi e nuove persone, di far crescere il vostro bagaglio umano e culturale. L’importante è viaggiare!

VACANZE 2017: CONSIGLI E METE

Se hai intenzione di partire per un bel viaggio ecco tutti i nostri consigli: