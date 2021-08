I viaggi per single sono una perfetta alternativa al tipico viaggio di coppia o con gli amici che, magari, hai già fatto decine di volte. Se ne senti il bisogno, perché non preparare la valigia e partire per una delle mete preferite per tale tipologia di viaggio in compagnia della persona che ti ama di più, ovvero te stesso?

Non saprai mai di cosa sei capace e, probabilmente non arriverai mai ad apprezzare chi ti circonda, se prima non ti metti alla prova vivendo un’esperienza in solitaria. Che tu sia under 30 o over 40 poco importa. Goditi la tua libertà con un viaggio per single. Dove andare te lo suggeriamo noi.

Viaggi per single, le mete da non sottovalutare

I viaggi per single costituiscono una formula sempre più apprezzata, perché si concedono delle piacevoli vacanze non solo i giovani senza partner, ma anche i single di ritorno (spesso non più giovanissimi), dopo la fine di una relazione o di un lungo matrimonio, ad esempio.

, magari in un luogo caldo come Santo Domingo, o la Costa Maya in , è sempre apprezzata. Ci si gode il sole, il clima mite e soprattutto si sfruttano le attività del villaggio per fare amicizia. Se però desideri visitare una città, puoi puntare su Copenaghen . D’inverno la capitale danese è piena di atmosfera, con angoli suggestivi e i canali imbiancati dalla neve. Nel mese di febbraio, invece, c’è un ricco calendario di eventi e di spettacoli.

, magari con gli amici. Nelle nostre montagne (e non solo, ci sono strutture favolose). Prima ti godi una bella sciata e poi ti chiudi nella Spa a ritemprati. Chi desidera spendere poco, ma godere comunque di una splendida vacanza, deve puntare sul Mar Rosso: Marsa alam, Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh ma anche Urgada. Ci sono strutture meravigliose, un bel mare e i prezzi sono competitivi.

Mete per single, i viaggi della vita

è la capitale della . Caotica, stravagante, colorata, riesce a sorprendere fin da quando ci si mette piede. Per conoscerne la vera essenza, bisogna immergersi nel suo cuore. Grazie a queste, ed a tante altre caratteristiche, è finita per diventare una delle mete più visitate dai viaggiatori single. La notte di Rio de Janeiro attende il viaggiatore single per offrirgli un’ampia varietà di attività che gli faranno vivere appieno la vivace atmosfera della città brasiliana. Spettacoli, feste in spiaggia, festival di samba e locali di ogni tipo non possono che attrarre il viaggiatore. Che, comunque, può godere di giorno di una serie di attrazioni altrettanto interessanti quali le spiagge di Copacabana e Ipanema, il Parco Nazionale di Tijuca, le sue strade, i suoi paesaggi ed costumi che rendono tanto speciale questa destinazione.

